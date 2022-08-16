近年國內電動車銷量提升，過去5年就成長了9倍，使用電動車民眾越來越多，然而，民進黨立委林俊憲卻發現，市場和政策明明已經朝電動化方向前進，但國道服務區的充電樁建置標案，開出的不僅不是最新的300kW以上充電樁，也非主流200kW的充電樁，而是過時的60kW，不僅車主使用意願低，根本成為「笑話」。林俊憲今16日開記者會籲政府應超前部署，不然會跟不上需求。

林俊憲表示，高公局第一階段設置的4個電動車充電站位於湖口、清水、東山，採用功率雖為200kW，但因配備價格和電流都為較低的氣冷充電槍，氣冷槍電流不高，根本無法達到有效充電，實際功率只有120kW，被電動車主批評充電樁功能落後。

林俊憲以特斯拉model 3原廠最高功率200kW為例，因氣冷槍電流不高，根本無法達到有效充電，且許多新車款的紛紛以300kw邁進，顯示目前的充電樁已經嚴重落後。林指出，美國拜登政府的基礎建設法案撥款50億美金補助建置充電站，超前部署因應最新規格，高公局要招標新充電樁，竟開出低規格落後充電樁。

林俊憲質疑，高公局之所以開這樣的標案，因為以當時技術來看，第一階段得標業者提供的規格算是中規中矩，高公局就繼續採用與第一階段同樣的低標準，令人無法接受，這顯現出高公局官僚對電動車發展速度一無所知。

對於充電樁使用狀況，高公局副局長廖肇昌則表示，以今年3至5月份的車輛使用數，每個月僅百輛以下，6月份開始已逐漸增加，委員的意見會帶回去研議。

林俊憲提醒，到了2031年全台電動車累積數量估計就會突破百萬大關，但政府的政策思維仍然以燃油車主，未意識到電動車的需求與用路習慣完全不同，他要求政府應該在電動車爆發潮開始前就進行盤規劃，超前部署，勿等到需求出現了才急忙補救。