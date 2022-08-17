韓聯社：北韓上午似朝黃海發射兩枚巡弋飛彈 14:062022/08/17 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓聯社引述南韓軍方消息報導，北韓今早朝西部外海發射兩枚巡弋飛彈。 南韓軍方官員說，北韓今天似乎朝黃海試射了兩枚巡弋飛彈。南韓總統尹錫悅上午才剛舉行紀念就職100天的記者會。 美日戰機沖繩訓練 共軍渤海、黃海軍演 台灣想自衛 教授：不應以飛彈瞄準北京 美軍「台海戰爭大弱點」 官方承認：補救方式亂七八糟 #北韓 #兩枚 #巡弋飛彈 #韓聯社 #黃海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 黃海、渤海接力軍演 交長：不影響台飛航 籲航商避讓 12:352022/08/08 生活 北韓宣布戰勝疫情 金與正爆金正恩曾發燒 09:372022/08/11 國際 韓國慶祝擺脫日本殖民77週年 同時力促改善對日關係 18:532022/08/15 國際 美韓軍演 加劇朝鮮半島緊張局勢 04:102022/08/17 焦點新聞 第七艦隊司令：飛彈飛越台灣不可接受 04:102022/08/17 焦點新聞 普丁致函金正恩 稱俄羅斯和北韓將擴大雙邊關係 07:202022/08/15 國際 中韓外長會談 朴振：韓根據國家利益 「和而不同」與華合作 21:442022/08/09 國際 尹錫悅籲北韓實質非核化 承諾提供糧食、電廠支援 14:172022/08/15 國際 中韓外長會晤 聚焦無核化、供應鏈 04:102022/08/10 焦點新聞 因應北韓威脅 美日韓加澳舉行飛彈防禦演習 10:512022/08/16 國際 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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