全球排名第四的國防巨頭集團諾斯羅普•格魯曼公司(Northrop Grumman)宣布，該公司的AN/TPS-80 地面/空中任務導向雷達 (G/ATOR)性能優異，最近在白沙飛彈實驗場(White Sands Missile Range)的實彈測試中，成功的同時檢測、追蹤到多個巡弋飛彈威脅，這正是野戰基地最需要的重要防禦。

據諾格公司的說明，AN/TPS-80雷達的 「AN」是指「陸軍與海軍通用」， T代表「可運輸」，P表示雷達， S代表檢測、距離和方位搜索，80是該系列的第 80 個版本。它採用最流行的氮化鎵 (GaN)半導體，頻譜S波段。當敵方飛彈的發射後，可立即跟踪到每個目標，實時傳遞相關信息，為多個角度攔截提供資訊。

諾格公司計畫總監邁克•哈恩(Michael Hahn)說：：「在這次測試中，AN/TPS-80通過了接近實戰環境的考驗。」

Tactical Tuesday G/ATOR

美國海軍陸戰隊相當重視G/ATOR雷達的開發，稱為陸基防空中程攔截能力 (GBAD MRIC)，陸戰隊經常要派駐海外機動部署，保護海外基地免受巡弋飛彈和飛機攻擊是相當重要的。

目前該系統還在開發中，攔截飛彈暫定為FIM-92 刺針飛彈(Stinger)，不過刺針飛彈的射程非常短，只有4.5公里，因此GBAD MRIC 的下一步計劃將是與其他系統整合，可能選用以色列鐵穹系統(Iron Dome)的塔米爾攔截器飛彈(Tamir)，防衛距離可延長到9~15公里。