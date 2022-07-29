人氣陸綜《乘風破浪》目前已播到第五次公演（五公），女星王心凌繼續擔任隊長更挑戰雙舞台，和隊友們完成唱跳嗨歌〈有嗎炒麵〉，更在solo舞台唱她的3首經典曲，現場秒變個人演唱會，還衝上熱搜引起熱烈討論；而五公結束後，鄭秀妍（潔西卡）雖然人氣超旺，她隊內的女星張歆藝卻遭淘汰。

《乘風破浪》即將邁入尾聲，29日五公播出後又創造許多話題，其中王心凌在solo秀使出狠招，上演她的經典歌曲串燒，把3首熱門歌〈大眠〉、〈那年夏天寧靜的海〉、〈當你〉，讓現場觀眾忍不住跟著合唱，瞬間像是她的個人演唱會，更讓王心凌一度紅了眼眶。

鄭秀妍（潔西卡）雖然人氣超旺，她隊內的女星張歆藝卻遭淘汰。(圖/ 摘自微博)

而王心凌與隊友共同合作的〈有嗎炒麵〉把觀眾拉回現場的火熱中，成為全場唯一一個票數超過900分的舞臺。王心凌和五位隊友鐘欣潼、蔡卓妍、吳謹言、唐詩逸、張天愛裝作輕巧的拿著棒球棍在臺上勁歌熱舞，最後甚至在球棒頂端噴出璀璨的火花製造驚喜，被燃亮的舞臺把現場氣氛推至新高點。

在3支隊伍表演結束後，王心凌的隊伍成為全場唯一票數超過900票的隊伍，奪下第一名；而前少女時代成員鄭秀妍（潔西卡）雖然人氣一直很旺，但她的隊友張歆藝還是慘遭淘汰。下周的總決賽以及勝利席位花落誰家，成為網友關注、熱烈討論的重點。