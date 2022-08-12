香港女星阿嬌（鍾欣潼）和阿Sa（蔡卓妍）組成女子團體Twins多年，能唱能演又能主持，堪稱全方位藝人，還攜手挑戰競賽型節目《乘風破浪》，舞台表現讓她們再度證實超強實力；阿嬌之前曾說去上節目其中一個原因為了減肥，從舞台上清楚發現她瘦了一大圈，今（12日）更公開體重，讓網友全看傻。

日前阿嬌在節目《乘風破浪》收官後，分享這幾個月來的心得，坦承一開始是阿Sa參加所以她也參加，另一個原因則是「減肥和調整心態」，她回頭看這一路甜美結果，還竊喜說「還好我決定來了」；同時還曬出與阿Sa並肩的絕美近況照，纖細程度完全不輸吃不胖的阿Sa。

阿嬌今（12）日公開體重，讓網友全看傻。(圖/ 摘自鍾欣潼微博)

驚喜的是，今日阿嬌發文直接公開量體重的照片，愉悅地表示「週五打個卡」，畫面中她站在體重計上，清楚顯示「45.50」，讓許多粉絲都很震撼，因為想到先前她為戲發福的模樣，現在居然已經瘦到45公斤，相當佩服她的決心和毅力。

阿嬌真實體重曝光後，網友也都紛紛留言轉發，驚呼「《乘風破浪》是減肥訓練營嗎？」、「哇賽！真的瘦好多！瘦下來的阿嬌美暈我」、「請問《乘風破浪》收素人嗎？這減肥效果過於顯著了吧」、「阿嬌真的很勵志！各方面的勵志！」、「減肥的動力這就來了，姊姊真的好漂亮」。