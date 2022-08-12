韓國女團TWICE在世界各地享有高知名度，其中來自台灣的成員周子瑜在2019年獲得全球百大最美臉孔第一名，讓連不哈韓的台灣人也會注意TWICE；TWICE成員都各具特色，其中隊長志效對子瑜特別體貼，令粉絲都感到超暖，而她除了好歌喉外，其實有前凸後翹的傲人身材，近日曬出清涼福利照，讓眾人又被震撼到。

志效是TWICE的隊長，在團體中也擔綱主唱一職，剛出道時還因為身材稍微肉一點，不被看好，但靠著積極瘦身及健康管理，把該瘦下來的地方都瘦了，完美進化成前凸後翹的性感美人；平時換上不同表演服裝，偶爾才會露出好身材，日常照也很難看到她性感的一面。

志效再露超辣身材。(圖/ 摘自TWICE志效IG)

上個月志效才以一張皮裙照顯現飽滿雙球形狀，掀起熱烈討論，昨日分享最新造型，由上往下的視角，展現她「腰束奶澎」傲人身材，隱約看到極具誘惑的事業線，越來越有女人味，也讓粉絲看了超興奮紛紛大讚好身材，「志效越來越辣，喜歡這種風格」、「瘦下來之後乳量還是誇張」、「羨慕她那麼性感」。

子瑜在TWICE裡人氣超高，即便經常爆出她遭到公司冷落，但這些年來粉絲有發現，志效超級疼愛子瑜，像是子瑜在休息室待機坐著累到睡著，她默默伸出手撐住她的頭；先前在演唱會上，兩人也有抱在一起大哭，暖心地喊話，「TWICE的9人要一直在一起」。