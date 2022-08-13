台灣女孩周子瑜到韓國組成Twice以後，憑藉甜美、精緻臉蛋為她擄獲不少粉絲，引來世界各地都出現翻版子瑜的現象，香港女星區明妙現年21歲，長相十分清甜可人、有鄰家女孩味，被粉絲封為「港版子瑜」，不久前她突然改變風格，曬出疑似洩出裙底風光的照片，更解放好身材，露出超有料的雪白弧線。

區明妙2017年出演《親親我好嗎》打開知名度，曾是女團「Honey Bees」的成員之一，因擁有女神級外貌加上舞藝精湛，被韓國經紀公司相中簽約，不過她篤定做演員才是夢想，因此放棄在韓出道的機會；近日，區明妙IG開始走性感風，逐漸解放惡魔身材，從照片中可見她的身材非常好，看得網友好開心。

區明妙海邊解放身材，眼裡透著無辜朦朧感。(圖/區明妙 IG)

區明妙自6月脫衣後，IG開始走性感風。(圖/區明妙 IG)

照片中，區明妙穿著繞頸式比基尼，側身洩出曲線，可知肌膚輕彈可破，她的後背有好多顆小水珠，水汪汪的迷人眼睛，透出無辜可憐的神情，不禁讓人想多看幾眼，區明妙也綁了一顆包包頭，被海風吹出一股迷濛感，她的玉手放在胸衣的細肩帶上頭，黃色的花色胸罩和超短熱褲，替她增添不少的性感指數。

區明妙的後背非常誘人。(圖/區明妙 IG)

而在區明妙轉過身後，更是秀出超美玉背卻未露出正面部位，撩得粉絲心癢癢，「夏日美女」、「求正面x2」、「夏日美女」、「看見第一個反應：太性感」、「夏日是妳，火辣也是妳」、「真是好漂亮的美女」、「正面呢？海灘照哪可以沒正面」好還要更好，直呼要有正面部位才更滿足。