國際時尚雜誌《Nubia Magazine》日前在網路上所舉辦的「2022全球最美女星」票選活動，於本月20日正式出爐，其中有不少亞洲女星也榜上有名，而隸屬於南韓女團TWICE中來自台灣的女孩子瑜，這是竟成功打敗楊冪、TWICE迪麗熱巴的勁敵，令不少網友大吃一驚。

時尚雜誌《Nubia Magazine》在網路上所舉行的世界最美女星票選活動中，找來了來自116國中的100萬民觀眾，投票選下心目中的最美女星，而結果也在昨日正式出爐，榜單中裡面除了有知名女歌手、女演員及超模外，還有來自全球各地的女星。

順利擠進全球最美女星前10名的，分別是第10名名模Sira Kante、第9名是超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），第8名則是大陸女星楊冪，第7名是好萊塢女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson），第6名為美國流行樂小天后亞莉安娜（Ariana Grande），再來就是獲得第5名的大陸女星迪麗熱巴，第4名是土耳其女演員兼名模漢德埃賽爾（Hande Ercel）。

而成功拿下第3名的就是為南韓知名女團BLACKPINK泰國籍成員Lisa，她自出道以來除了有著如洋娃娃般的精緻五官外，還擁有一身精湛的舞技，讓她的魅力橫掃全球。第2名則是隸屬於南韓女團TWICE的台灣籍成員周子瑜，同樣擁有甜美臉蛋的她，一雙渾圓電眼與清純的氣質，經常電得粉絲直呼「受不了」，也讓她成為選美排行榜上的常勝軍；拿下第1名的則是同樣是女團BLACKPINK出身的成員Jisoo，出道以來兼具美貌與氣質獲得大批粉絲喜愛，加上溫柔又迷人的嗓音，人氣始終居高不下。