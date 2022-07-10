被封為「G級子瑜」的祈錦鈅先前衰捲入謝和弦和老婆莉婭（現改名：陳緗妮）的婚變風波，還跟居中斡旋的AV導演圤智雨互嗆，指控對方聯合莉婭霸凌她；風波落幕後，近日她爆出有新戀情，曬出的多張海灘美照中，她笑容燦爛，疑似是由曖昧對象掌鏡，沒想到被粉絲抓包，對此祈錦鈅公開回應了。

祈錦鈅日前PO出一系列在海邊拍攝的美照，雖然畫面當中只有她一人，不過還是有網友挖出祈錦鈅同行男子的帳號，男方曬出同場景的雙人合照，互動看起來相當親密，兩人背對背依靠，另一張照片中祈錦鈅靠在男方的懷裡，表情相當幸福，疑似是新戀情曝光。

她透過Instagram限時動態表示：「與其讓大家亂猜，我還不如自己講，我覺得我拍的很成功，很美欸！一直想拍這樣的照片，阿他看到照片也覺得很喜歡就發了，結果被爆料上新聞他差點嚇死」，祈錦鈅透露對方工作很認真，對演藝圈沒什麼概念，直到曝光才坦白跟她說「我不知道妳會這麼好認，而且應該沒什麼人關注我吧！」

祈錦鈅親自說明和男方的關係。（圖／祈錦鈅Instagram）

祈錦鈅緋聞對象曬出照片，祈錦鈅事後否認，稱這張照片的女生是他們的同行友人。（圖／祈錦鈅Instagram）

不過對於男方的身份，祈錦鈅沒有公開給出「名份」，保守表示：「因為前段感情傷太深，覺得需要非常謹慎的評估跟做決定，但他真的對我很好，很尊也很禮貌溫和的一個人」，除此之外有媒體誤用男方跟祈錦鈅朋友的照片，誤認照片中的女生是祈錦鈅，她也做出澄清，該照片的女生不是她。