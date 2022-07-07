百萬網紅「Yumi.k」過去因一支被朋友肘擊胸部的影片爆紅，讓她憑傲人的G級上圍及甜美臉蛋一夕成名，如今IG粉絲數已攀升到137.7萬。素日作風豪放大膽，不吝嗇秀出優越好身材，曾穿著幾近上空的服裝去看演唱會、換上爆乳裝搭纜車等事蹟。她平日以直播實況工作為主；先前她確診新冠，病情雖然痊癒，但她還是有定期到醫院的習慣，今（7）日她到醫院去，穿搭卻讓網友好吃驚。

網紅Yumi.k發文：「這個月抽了3管血， 每週醫院報到」，照片中Yumi.k一頭長髮化著精緻妝容，戴著口罩嚴格遵守防疫規則，不過上衣僅穿一件紫色內衣，露出豐滿雪白UU，火辣程度破表，同時露出一截小蠻腰，手臂上還有抽血留下的棉花，身後還能看見該醫院的出入口和拐杖，如此大膽的行為，讓不少粉絲留言「會不會讓別人流更多血」、「第一次知道抽血要脫衣服，多保重身體！」、「穿這樣抽血，我也會噴血」、「檢驗師有沒有故意戳歪，為了抽久一點」

Yumi.k 5月中透露自己被隔離，只見她穿著綠色內衣表示自己第一次使用快篩，豐滿UU美景瞬即吸引無數網民目光；只不過她戳鼻子的經驗不足，技巧似有待精進，胡亂捅鼻的結果，造成她狂打噴嚏到懷疑人生，最後鼻涕直接爆出來，讓她崩潰大哭直呼：「沒形象了！」她5月底康復，接種第三劑疫苗，穿著低胸背心去打針，途中衣服掉下來醫護都貼心幫忙拉起來，打疫苗過程中Yumi.k五官扭曲，全擠在一起，似乎是對打針感到恐懼，她事後調侃自己「打到後面眼睛都要跳出來了，我都不知道我眼睛能這麼大」。