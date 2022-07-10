鄭秀文品味獨特極具個人特色，被歌迷封為「百變天后」，不僅能歌擅演，還是廣告寵兒，今年一舉榮登香港社交平台首季最高廣告額的KOL（影響力人物），出道超過30年人氣依舊；近日她為雜誌進行拍攝，露出修長美腿，居然洩出肉色透視底褲，讓粉絲看傻，直呼「鼻血流成河」。

鄭秀文最近與時尚媒體「Vogue Hong Kong」進行合作，該企劃中鄭秀文漫步在香港三級歷史建築譚雅士大宅，欣賞一批從羅馬運送過來的高級珠寶，華麗設計打造頂級寶石，精湛工藝展現奢華的一面。鄭秀文穿著黑白相間的皮草，內裡穿著香檳色的馬甲，隱約露出胸線，手腕上和耳朵上都戴著頂級珠寶，非常有復古女伶的味道，而穿著中最有爆點的莫過於她的下裝，鄭秀文褲子是黑色透視蕾絲，搭配同款透視網襪，畫面十分香豔，不過仔細一看，可以看到蕾絲下面是肉色的布料打底，阻擋走光的可能。

該組照片釋出就獲得許多粉絲大讚，香港女星TVB一姐佘詩曼也誇：「有feel」，有香港金城武之稱的男演員栢天男直誇：「Hotttttt（辣）」，許多粉絲留言：「鼻血已在流……… 流成河！」、「好靚」、「美到不知道該怎麼形容」、「嫁給我，謝謝」，而鄭秀文似乎很滿意這套造型，自己發文俏皮喊話「喂呀！漂不漂亮？復古更加有型啦！」同時不忘感謝團隊的付出，而她先前曬出一段沒有穿皮草的影片，沒有皮草遮蓋身型更加明顯，影片非常火辣，不過目前已經刪除。