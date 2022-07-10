女星陳妍希因主演九把刀電影《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，成為許多觀眾心目中的女神，清秀、鄰家女孩的形象紅遍兩岸三地，之後和大陸小生陳曉合作《神鵰俠侶》擦出愛火，小倆口在2016年結婚，並在同年底生下兒子「小星星」，幸福組成一家三口。近日陳妍希出席活動，穿著禮服大秀美背，貼身設計更顯得她上圍豐滿，當媽後身材曲線更加傲人。

陳妍希日前穿著黑色拖地長禮服出席活動，圓領背心裙的袖口用多片的黑色亮片點綴，遠看就像鳥類的羽毛，為整體設計帶來亮點，丸子頭的造型兼顧優雅與知性，正面看只露出雪白雙臂，貼身的服裝將上圍包裹，顯得比早年更有成熟女人的韻味，不過這件禮服的小心機在背面，陳妍希背影照中禮服背面開深V，一路直逼腰線，曬出光滑美背，陳妍希身型纖細，連肩胛骨輪廓都隱約可見，腰部的抓皺設計使她看起來曲線凹凸有致，十分迷人。

造型典雅中又藏著小心思，令粉絲們直誇：「姐姐這身禮服太美了」、「身材保持得真優秀」、「高級感太美了」、「皮膚超白超好。」、「陳妍希的氣質真的很好，高貴優雅」、「真的太羡慕這個狀態了」、「真的又美又有韻味」、「感覺瘦了好多」。

陳妍希背影照超辣。（圖／陳妍希微博）

陳妍希和少女時期比起來，胸圍似乎有變大。（圖／陳妍希微博）

上個月陳妍希過生日，丈夫陳曉發微博慶祝：「老婆生日快樂，願健康平安，新的一歲，一切順利，順心，喝起來！！」陳妍希在底下回覆：「老公麼麼噠，新的一年，我們都順順利利」，低調向大眾放閃，令外界羨慕。