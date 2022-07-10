百萬網紅「Yumi.k」過去因一支被朋友肘擊胸部的影片爆紅，讓她憑傲人的G級上圍及甜美臉蛋一夕成名，如今IG粉絲數已攀升到137.7萬。素日作風豪放大膽，不吝嗇秀出優越好身材，曾穿著幾近上空的服裝去看演唱會、換上爆乳裝搭纜車等事蹟。日前她去聽演唱會，卻被網友發現和金曲女星撞衫，直呼：「差別有點大」

Yumi.k今（10）日曬出照片，在台北小巨蛋打卡並寫下：「一個人看演唱會」，照片中她舉著印有羅志祥名字和照片的手幅，顯然是去看羅志祥演唱會，畫面中，Yumi.k戴著口罩嚴格遵守防疫規則，上半身穿著蝴蝶款式的吊帶背心，G級豪乳幾乎要從旁邊溢出來，加上該款式邊緣形狀不規則，為了做出翅膀的形狀往內剪裁，一不小心就會露點，畫面逼近限制級，辣度破表。

不過有網友發現，這跟金曲獎舞台表演的美籍華裔女星林愷倫Karencici有點像，金曲獎開場表演林愷倫穿著牛仔刺繡立體蝴蝶造型上衣，雖然上衣略小，但身型纖細的林愷倫穿起來很服貼，氣質又酷又辣，唱功穩健更令許多觀眾印象深刻。

不少網友在Yumi.k的貼文下留言：「哇靠 也太辣了吧」、「如果可以坐在旁邊，為了這個買票我覺得可以」、「這套金曲獎也有女歌手穿，差別有點大」、「讓羅志祥知道你來了，他一定很感興趣把你叫上臺」、「好大的蝴蝶」、「這是肚兜吧」。