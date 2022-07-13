女星「小豬」黃沐妍出道以來憑著甜美臉蛋、火辣身材，主持過多檔綜藝節目受到大批觀眾喜愛，近期又在人氣節目《全明星運動會》第三季中展現隨和又自然的性格，加上亮眼的表現使她人氣爆棚。經常透過社群媒體與粉絲互動、分享生活的她，近日到新北瑞芳象鼻岩體驗立槳活動，穿比基尼躺在浮板上的畫面讓網友狂讚美翻了。

黃沐妍今（13）日在facebook發文：「正面還是背面」，她上傳一組在象鼻岩打卡的照片，照片中她平躺在浮板上，一腳被繩子綁住，雙手往頭頂伸，只見她穿著黑色比基尼，由於照片角度有些遠，無法近距離看到她的E級美胸，不過能清楚看見她的川字腹肌，黃沐妍一條腿撐起，躺在浮板上的姿勢相當撩人，另一張照片黃沐妍臉朝下趴在浮板上，仔細一看會發現她悄悄解開比基尼的綁帶，整個人呈現上空的狀態，引發網友無數遐想，這才明白她貼文中正面背面的含意。

許多粉絲紛紛敲碗：「我希望這張轉正面」、「難怪都說小朋友才做選，我全都要」、「全面」、「正確曬法要先曬背面，再曬正面」、「正面，因為有腹肌」、「最辣的那一面」、「側面好嗎」除了正反面照，黃沐妍在日落時的海面留影，在紫藍色的晚霞中舉起手比YA，畫面浪漫又唯美，讓鍾欣凌誇「都美翻了啊」她也貼心回應：「姐這超美，快帶孩子來」，其他粉絲留言：「你太火辣了我要叫警察」、「妳一直把自己身材保持的那麼完美，正面背面都超美的啦！」

黃沐妍發文問正面還是背面。（圖／黃沐妍facebook）

黃沐妍曬出正面背面的差別。（圖／黃沐妍facebook）