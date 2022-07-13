女星賈永婕不僅外型亮眼、個性活潑，還有一顆熱血行善的心，在疫情期間貢獻自身的力量，不僅號召親友一同為防疫出一份力量，更親力親為將各種物資送往需要的地方，被封為「防疫女神」。她近日繼續奔波全台灣送醫療器材，今（13日）她曬出運動照，意外提到韓星玄彬，讓網友超疑惑是要跟玄彬合體嗎？

賈永婕今（13日）在社群平台發文，俏皮寫下：「玄彬快要來了」，照片中賈永婕似乎在健身房，她隨性綁起長髮，臉上似乎沒有化妝，皮膚看起來白皙透亮，只見她穿著紅色運動內衣和緊身瑜珈褲，雙腿跨坐在器材上，伸直雙手微微前傾，意外露出深邃事業線，優雅又火辣的畫面讓不少網友稱讚。

不過突然提到玄彬，有網友疑惑發問：「為什麼我都沒有查到消息，玄彬要跟防疫女神賈永婕合作？」、「真假⋯⋯我男捧油玄彬毆巴要來了？」有粉絲調侃「會不會玄彬的行程有您…」、「我怕來的是…剉冰」、「玄彬是孫藝珍的...」、「玄彬看到就會趕過來」、「嘉義玄彬可以嗎？」、「玄彬在坐飛機了！妳再等等他」、「他已經結婚了，老婆也懷孕了，妳死心吧⋯⋯」。

許多粉絲一頭霧水，也有聰明的粉絲秒懂賈永婕的意思，原來玄機在賈永婕照片中的器材，過去孫藝珍曾在節目中用過該器材，她開玩笑和孫藝珍用一樣的運動器材也能找到玄彬，讓粉絲大誇很有梗。