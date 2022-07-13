大陸女星高圓圓是著名的氣質女神，保養有術的她，擁有一張高顏值、俏麗身材和絕佳氣質，完全不像42歲的熟女，高圓圓今（13日）就曬出一組現身沙灘自拍照，放下一頭中長髮的她，仰頭對著鏡頭露出甜笑，臉上不見細紋，美到零死角，高顏值超不科學。

高圓圓稍早在微博曬出海邊自拍照，她放下一頭中長髮，仰頭對著鏡頭露出甜笑，五官精緻、肌膚白皙，且精神、氣色極佳，凍齡有術的高圓圓臉上不見細紋，美到零死角，看不出是42歲的熟女，高圓圓自拍照美度不輸專業攝影師的掌鏡照。

高圓圓自拍照超美。（圖／取材自高圓圓微博）

野生高圓圓在海邊自拍。（圖／取材自高圓圓微博）

儘管高圓圓總以不科學狀態驚豔全場，不過女神難免仍露出歲月痕跡，日前就被眼尖網友發現，在她與大陸時尚達人韓火火的搭肩自拍照中，高圓圓頭頂白髮藏不住見客了，不過女神五官、臉蛋依舊俏麗，整體狀態仍受好評。

高圓圓和好友韓火火合照。(圖／取自韓旭你出息了微博)

其實，高圓圓過去也被網友批評變老，對此，高圓圓則坦言，自己每天都會照鏡子、看自己的臉，這是她早就清楚的事，高圓圓反而認為，身為演員要配合角色需要，比維持容貌更重要，因此，她還是希望能用演技和作品證明一切，面對歲月痕跡相當坦然且高EQ。