過去曾由童星出身的香港知名女星唐寧，擁有甜美臉蛋與清新氣質，自8歲就踏入演藝圈，至今已拍攝過無數廣告及電視劇，是香港觀眾相當熟悉的女明星之一。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，但近日卻突然在個人IG上發出長文，透露自己曾為了拍戲差點喪命的恐怖經歷，立刻引發話題。

唐寧日前在個人IG上表示「我相信大部份演員都應該經歷過一些惡劣的拍攝情況，例如大熱天時要拍攝冰天雪地的戲，又或者是冬天的時候要拍下水戲。後者，我可算是有很多經驗」，接著透露她最驚險的一次經驗，那就是某次拍古裝劇的時候，當天她為了拍攝「投海自盡」的劇情，需要從渡頭上跳進海裡，而原本拍攝這種場面都會有工作人員在海裡接應，但當時因為是冬天，她不忍忙碌的場務哥哥還要下海陪她，加上她本身會游泳，就告訴對方可以自己下海。

唐寧當時也在指定地點跳入海中，導演要求她得下沉到一定的位置，鏡頭中才會看起來從水面消失，因此她便讓自己不斷下沉，但沒想到當她氣已用氣，準備往上游換氣時，才發現古裝的布料因沾濕後變得非常的重，讓她就像抱著一張棉被跳進海裡一樣，根本沒有多餘的力氣往上游，直到場務哥哥及時發現，才趕緊跳入水中把她拉起，要不然後果將無法預料。

而唐寧回想這段恐怖的經歷，也忍不住表示「其實認真想一想，有需要這樣賣命嗎？但我相信表演者就是這樣，在表演時，就是會這麼忘我，只為做好每個演出」，最後她也向所有與她賣命演出的表演者們致敬，因為有他們的付出才會有很棒的作品。而網友看到後也紛紛留言「感謝你平安至今，感謝每一位表演者付出，願人人平安」、「有些事情還是得妥協，好在場務哥哥有發現，要不然你出事也沒人知道」，引起網友熱烈討論。