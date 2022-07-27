「唐寧茶 珀心禮盒」禮盒，688元。（唐寧茶提供）

唐緹「璀璨繁芯禮盒」9入，700元。（唐緹提供）

中秋禮盒百百款，想展現心意又怕太無趣，看準民眾過節講求儀式感，業者紛推質感包裝、新穎口味點心，並祭出各式優惠吸引客人掏腰包，儘管原物料上漲，但疫情趨緩讓買氣表現有望比去年更佳。

蛋捲品牌「海邊走走」首推「中秋好海派綜合蛋捲禮盒」，經典的綜合禮盒外型結合品牌標誌性的顏色，形成水藍色及深藍色圓點的活潑設計，腰封則是為禮盒點綴了一抹金黃，猶如高掛在夜空中的月亮。裡頭除了包含經典「肉鬆愛餡蛋捲」和「花生愛餡蛋捲」口味，還有獨家限定的五倍激厚系列芝麻蛋捲，扎實酥脆的餅皮搭配台灣黑芝麻，均勻分佈在表面及夾層內，咬下去香氣立刻飄散口中。即日起於全台實體通路及官方網站均能享有中秋預購優惠價999元。

英國皇室御用「TWININGS 唐寧茶」今年中秋打造「植／質」感月餅禮盒，其中養心茶樓「唐寧茶 珀心禮盒」，紅色的外包裝襯托出金黃色的月亮，以XO 咖哩酥、流心金棗酥、以及特別使用植物肉製作的肉燥千層酥，三款全新全素蘇式月餅口味，搭配唐寧茶鉑金系列琥珀焦糖博士茶、大吉嶺莊園雙芬茶兩款茶包，讓月餅的香氣與茶香在口中交織，口感更有層次。

TARTINE唐緹在視覺上玩創意，推出「流芯花圓」燙金禮盒呈現流星與閃耀花卉魅力，其中「璀璨繁芯禮盒」包含波蘿芋頭流芯、奶皇流芯等9款糕餅，主打口感輕盈細膩，並添加益生菌及採用海藻糖減糖配方，香郁味醇。即起至8月15日官網與門市同步預購，第一波早鳥預購滿2000元享93折優惠，詳細資訊可至官網及門市洽詢。