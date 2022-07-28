一年一度的七夕情人節又即將到來，七夕送禮還沒頭緒，不妨參考各精品品牌推出情人節送禮提案，搜羅服飾、飾品等多種品項，滿足各種送禮需求。

Versace Greca Goddess 迷宮女神肩背包 (亞太區限定桃花粉色款) ，9萬4000元。（Versace提供）
Versace Greca Goddess 迷宮女神肩背包 (亞太區限定桃花粉色款) ，9萬4000元。（Versace提供）
MICHAEL KORS Karlie 七夕限定粉色拼接提包，1萬8400元。（Moncler提供）
MICHAEL KORS Karlie 七夕限定粉色拼接提包，1萬8400元。（Moncler提供）
MICHAEL KORS Greenwich 七夕限定粉色拼接鍊帶包，1萬8400元。（MICHAEL KORSr提供）
MICHAEL KORS Greenwich 七夕限定粉色拼接鍊帶包，1萬8400元。（MICHAEL KORSr提供）

在這浪漫的節日裡，不少品牌將經典包款換上粉嫩新色，例如Versace 為慶祝七夕，在亞太地區推出Greca Goddess迷宮女神系列桃色粉包款;而MICHAEL KORS推出七夕限定禮盒「Squared Love倍數浪漫」，也以粉色為主色調，已漸變橫向印花與簡約直紋兩大設計，將品牌Greenwich系列托特包、鏈帶包、Karlie系列手提包和Sinclair系列托特包等換上新裝，並同場加映心型配飾及腕錶，粉嫩過七夕。

Moncler漁夫帽（深藍色）1萬3600元。（Moncler提供）
Moncler漁夫帽（深藍色）1萬3600元。（Moncler提供）
Moncler 絨毛運動外套（米色），5萬1500元。（Moncler提供）
Moncler 絨毛運動外套（米色），5萬1500元。（Moncler提供）

而Moncler則與藝術家孫一鈿合作，以卡通星星圖案象徵牛郎織女跨越璀璨星河，整個系列涵蓋了穿搭所需的各類單品，如T恤、漁夫帽、運動外套等，並將星星圖樣，以印花或貼飾等手法呈現，有點含蓄地點綴於袖口的單品，也有張揚的滿版星型圖樣，讓你不論想低調談情還是高調說愛都可以。

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