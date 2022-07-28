一年一度的七夕情人節又即將到來，七夕送禮還沒頭緒，不妨參考各精品品牌推出情人節送禮提案，搜羅服飾、飾品等多種品項，滿足各種送禮需求。

Versace Greca Goddess 迷宮女神肩背包 (亞太區限定桃花粉色款) ，9萬4000元。（Versace提供）

MICHAEL KORS Karlie 七夕限定粉色拼接提包，1萬8400元。（Moncler提供）

MICHAEL KORS Greenwich 七夕限定粉色拼接鍊帶包，1萬8400元。（MICHAEL KORSr提供）

在這浪漫的節日裡，不少品牌將經典包款換上粉嫩新色，例如Versace 為慶祝七夕，在亞太地區推出Greca Goddess迷宮女神系列桃色粉包款;而MICHAEL KORS推出七夕限定禮盒「Squared Love倍數浪漫」，也以粉色為主色調，已漸變橫向印花與簡約直紋兩大設計，將品牌Greenwich系列托特包、鏈帶包、Karlie系列手提包和Sinclair系列托特包等換上新裝，並同場加映心型配飾及腕錶，粉嫩過七夕。

Moncler漁夫帽（深藍色）1萬3600元。（Moncler提供）

Moncler 絨毛運動外套（米色），5萬1500元。（Moncler提供）

而Moncler則與藝術家孫一鈿合作，以卡通星星圖案象徵牛郎織女跨越璀璨星河，整個系列涵蓋了穿搭所需的各類單品，如T恤、漁夫帽、運動外套等，並將星星圖樣，以印花或貼飾等手法呈現，有點含蓄地點綴於袖口的單品，也有張揚的滿版星型圖樣，讓你不論想低調談情還是高調說愛都可以。