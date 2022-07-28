父親節即將到來，平時害羞不知該如何向老爸表達愛意，不如趁著父親節透過精選的禮物，讓他知道你的心意，近日高溫不斷，不妨準備對抗酷暑的單品，助父抗暑同時也讓自己的禮物可以陪伴家人，在日常的每一刻。

MONTAGUT夢特嬌此次父親節品牌提供運動休閒POLO衫新品全面7折，滿5000元再送品牌帽子，另有精選父親節商品特價1680元/件、2880元/2件等優惠。（MONTAGUT夢特嬌提供）

MONTAGUT夢特嬌抗暑涼感內著，特價499元起。（MONTAGUT夢特嬌提供）

來自法國的休閒時尚品牌MONTAGUT夢特嬌，為了炎炎夏日推出「涼感紗」系列居家內著，運用來自力寶龍的清涼節能纖維、清涼節能粉體，透過其吸熱慢、散熱快的特性，使布料接觸肌膚時有效降溫，另外，品牌也推出適合在悶熱季節中也能穿著舒適的運動休閒POLO衫，除具吸濕排汗、透氣等特性外，清爽的色調也為視覺帶來清涼感。

MONTAGUT夢特嬌『輕量防潑水』機能男包，7月29日至8月2日，皮件品牌日特價65折，定價4280-7380元。（MONTAGUT夢特嬌提供）

包款方面，品牌也推出如訴求「輕量防潑水」的春夏男包，運用防磨抗刮特性的特殊聚酯纖維材質打造，在外型方面也以全新加大M字LOGO烙印、略帶光澤感的包身材質搭配上頭層牛皮皮革飾邊，塑造飽滿立體的包型，而內裡則透過多格層的設計使得收納更加方便，該系列涵括如手提公事包、中型側背包、單肩斜跨包、小方包等，滿足上班通勤、出遊等穿搭需求。

夢特嬌19吋PC+ABS旅行箱，原價7980元，特價4980元。（MONTAGUT夢特嬌提供）

另近期品牌針對父親節還推出皮件旅行箱品牌日活動，7月29日至8月2日限時5天，正品全面65折的優惠，另上述所說的父親節精選「法式休閒POLO衫」則有新品全面七折，滿5000元再送品牌帽子等優惠。