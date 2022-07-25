藝人李沛旭本月6日突然在社群平台上宣布結婚的好消息，令不少人又驚又喜，雖不少人紛紛敲碗要他公開老婆美照，但他為了保護老婆的隱私仍未曝光老婆的真實面貌及身分，不過從兩人的合照中依稀能看得出老婆是位美女。而經常透過社群媒體與粉絲互動的他，近日在FB限時動態玩起了「你問我答」的遊戲，他除了大方分享兩人相識的過程，也曬出老婆的薄紗睡衣照，辣翻眾人。

李沛旭先前就曾透露他與老婆是透過「搭訕」而相識，因此在23日與網友的問答遊戲中，被問到「妻子若沒來搭訕，是否會主動」，他坦承「老實說不會欸，我這輩子沒搭訕過別人，但我很高興她有這麼做」不過他也強調，當初老婆只是為了想要使用後方的器材，並對於他拍攝時不小心入鏡表示歉意才會主動搭話，態度相當有禮貌，不是大家所想的那種搭訕，意外公開兩人相識的過程。

接著，有網友問到李沛旭最喜歡的甜食是什麼時，李沛旭竟直接曬出老婆穿著性感蕾絲薄紗睡衣的辣照，並見到她側邊鏤空雪肌若隱若現，但照片中老婆背對著鏡頭、站在窗口拉開窗簾看著外面，但李沛旭由下往上拍的角度，使老婆一雙勻稱美腿顯得更加修長，瞬間辣翻一票粉絲。

昨（24）日晚間，李沛旭還加碼曬出他與老婆手牽手帶著愛犬在公園散步並親吻著彼此的照片，同樣令網友看到後都閃瞎了眼，直呼「原本想說今天的太陽已經夠亮夠曬了」、「整張亮粉紅哥是不是放錯張了」、「羨慕」。