潘瑋柏前年7月宣布閃娶小他13歲的「最美空姐」宣云，卻因王思聰的一句話引發「天王嫂訓練營」傳聞，宣云正面迎戰不藏了，發文認了的確認識傳說中的Amy姐，但兩人只是老鄉關係，並沒有外界亂傳的「師徒情誼」。而潘瑋柏近日拍攝節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，就有媒體直擊宣云現身附近酒店探班，不過照片中宣云胸前突出一點，被外界猜測是不是沒穿內衣。

男星潘瑋柏近日在大陸拍攝綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》第二季，有媒體拍到潘瑋柏的嬌妻宣云現身酒店，據陸媒報導宣云此行是來探班，不過宣云被拍到的照片略顯憔悴，她身穿紅色背心搭配黑色連身褲，手裡提著名牌包包，長髮披肩，大半張臉都被口罩擋住，不過仍可以觀察到她只化了淡妝，整體風格比較隨興，媒體稱宣云走路體態彎腰駝背，完全不像當過空姐的樣子。

在無濾鏡的情況下，宣云身穿無袖服裝，腋下副乳格外明顯，還有網友注意到宣云的胸前有一點突出非常明顯，由於該位置正好在胸前，被網友推測會不會沒穿內衣而激凸，許多網友紛紛提問：「突出點偏移位置」、「那個點，確實吸引我的注意力，都沒時間看別的地方」、「凸出來的是什麼」、「這個位置不多想都難，好尷尬」。

潘瑋柏辣妻宣云被網友發現胸前有1點神祕突起。（圖／微博）

潘瑋柏2年前閃婚，因王思聰在朋友圈爆料，引來網上捕風捉影有「天王嫂訓練營」的存在，更有傳言指宣云是帶球結婚，隨後又有人稱「Amy姐的第二位大將夫婦要離婚了」，曝「前空姐老公已經在轉移財產」，潘瑋柏公司當時則說重話：「無聊，這段期間不實的謠言都有點過份了，不再回應不實的謠言了。」