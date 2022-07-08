男星李沛旭6日晚間無預警在社群曬牽手照，寫「李先生&李太太」宣布喜訊，也透過經紀公司證實要結婚一事；才新婚2天，李沛旭8日晚上曬出甜蜜牽手辣妻，到戶政事務所登記結婚，開心表示「幹大事」。

李沛旭從模特兒轉型成演員，在電視劇《犀利人妻》、《小資女孩向前衝》扮演稱職綠葉，逗趣性格意外有觀眾緣，但近年他淡出演藝圈，熱愛健身的他還在健美比賽得獎；過去李沛旭和蔡淑臻愛情長跑8年最受關注，分手後改愛圈外女友，6月在健體比賽獲好成績，還在IG曬合照放閃，羨煞眾人。

6日晚上李沛旭無預警在社群曬照，分享和女友戴著對戒的牽手合照，輕描淡寫一句「李先生&李太太」，沒有多做敘述，但粉絲一看秒懂是宣布喜訊，紛紛留言恭喜；沒想到才過2天，8日晚上PO出「幹大事」影片，和辣妻手牽手到戶政是戶所登記結婚。

畫面中李沛旭和辣妻都穿著一身白，女方手上還捧著一大束花，在兩人身邊還有朋友跟攝影師側錄，過程中還看到他紳士地替辣妻拉開椅子，自己再搬椅子坐下；短短不到半分鐘的影片，雖然兩人都戴著口罩，從眼神就能看出有多甜蜜。