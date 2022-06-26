台北一名周姓人夫與黃姓女同事出軌，常趁著上班時偷情，數度當街牽手與擁抱，正宮知情後憤而將2人告上法院求償。台北地院審結，判2人須連帶求償15萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張為周男的配偶，而周男與黃女為公司同事，但2人數度接吻、牽手與同進同出，還傳送鹹濕的簡訊內容，已明顯破壞她與周男間的夫妻生活，侵害配偶權情節重大，認為2人應連帶賠償100萬元。

對此，周男辯稱，他與黃女是同事與創業夥伴，並沒有逾越社會交往分際的親密行為，至於與黃女牽手一事，僅是黃女有暈眩、不平衡的症狀，為避免跌倒，才會牽手，強調絕無侵害妻子的配偶權，且黃女的丈夫曾向他提出侵害配偶權的訴訟被法院駁回。

台北地院勘驗證據，周男與黃女的同事證稱，兩人經常一起去健身房，中午共進午餐，下午再去買點心，也有其他同事看過兩人牽手、摟腰或接吻，此外，周男也向他詳細說過黃女的生產過程，或是曾陪黃女買嬰兒床等語。

法官指出，正宮也提出10多張周男與黃女穿著不同衣著的牽手照片，顯見兩人關係密切，舉止親密此言不假，至於周男稱牽手是擔心黃女跌倒，法官發現黃女與周男牽手走路姿態正常，依社會通念來說，若遇上他人暈眩通常是攙扶肩膀，將他人身體重心移往自己身上，但周男與黃女均為獨自前行，故不採信說詞，酌情後，判2人須連帶賠償正宮15萬元。可上訴。