科技業薪水高，因此吸引不少民眾投身其中，不過有錢之後會導致感情生活混亂嗎？一名科技業新鮮人表示，帶自己的前輩是高富帥，立業的同時也已經成家、有了2寶，沒想到前輩私下卻會偷偷約炮、買春，還說「其實其他同事玩更凶」，讓他相當傻眼。

原PO在Dcard發文表示，前輩又高又帥、年薪百萬，和老婆育有2個小孩，言談中不時聽到前輩分享和老婆的甜蜜生活，讓單身的他相當羨慕；沒想到前幾天卻從同事耳中得知前輩會偷偷約炮，跟前輩談話後才得知，原來前輩單身前就有約炮、買春，雖然後來交往、結婚後和老婆保證不再約，私底下卻難改舊習。

讓原PO更難接受的是前輩的說法，「等你年紀大一點的時候你就懂了，人都有慾望，看到外面的年輕女生就會想要」、「真的你以後就會懂了，我還愛我老婆，其實其他同事玩更凶，一樣有老婆，次數可能是我的10倍以上，當你工作有錢了，像我做到現在快兩百萬，雖然慾望不大，但還是有慾望，去約又怎麼了，而且她們只是要錢，雙方都開心」，甚至說有的人婚後雙方各自出去約，讓原PO超傻眼。

對此，許多網友紛紛表示「約炮只有零跟無限，他老婆當初選擇相信約炮仔，就要承擔後果」、「約砲是種癮頭，沒約過就不會有想法，但約過的就要自制。可笑的是如果這麼自制當初就不會去約砲了」、「前任科技業所以大概知道科技業多會玩，我也覺得那些人蠻噁心的…」、「科技業常態，超渣」。