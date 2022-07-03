一名男網友抱怨，姊姊已30幾歲了，不僅單身未婚，工作也不穩定，年收入賺不到40萬，父親擔心姊姊會流落街頭，想將所有房產都留給姊姊，令他心裡不平衡，認為姊姊若分到所有的房產，就要扛起照護父母的責任，文章引發網友熱烈討論，一部分人表示錢是父母的，不該干涉；另一派人則說，可以把房產及照護父母的責任都給姊姊，「未來你一定賺更多，因為照護要花不少錢」。

原PO昨（2）日於論壇《Dcard》指出，姊姊在學生時期不愛念書，成天只知道吃喝玩樂，私立科大畢業後，工作不穩定，直到今年已經30幾歲了，不僅沒有結婚，也沒什麼存款，年收入不到40萬。

原PO表示，父親擔憂未來姊姊會流落街頭，想將房產、人壽保險200多萬等全部留給姊姊，令他忍不住問父親「那我該怎麼辦？」父親認為原PO和女友都是國立大學、熱門系所的學生，畢業後收入不會太差，兩人可以一起打拚。

原PO坦言，心裡非常不平衡，「賺得多難道是種錯誤嗎？賺得多就沒資格分財產嗎？所以父親老了我是不是可以不用照顧他？所有事情都叫姊姊就好？」

貼文曝光，引發網友議論，「財產本來就是父母的，他們想怎麼分配都可以」、「有點骨氣好不好！一定要分到家產才懂得孝順父母？」、「那是父母的錢，要怎麼用不關你的事，你有能力就不要爭這個了」、「為什麼大家都想著要父母留遺產？我倒是希望他們還在的時候他們能盡量用力花、到處玩享受生活，才不會枉費他們辛苦賺錢大半輩子」、「父母的財產是你幫忙賺的嗎？父母栽培你的錢也是你自己賺嗎？如果用沒有被分配到財產而決定不照顧父母，你覺得自己這樣對嗎？」

留言中也有不少人建議原PO，「你可以把照顧父母的責任給姊姊，反正她也沒結婚，相信我放棄一間房跟200萬一定賺，因為照護要花不少錢」、「可以給姊姊，但父母未來老了，姊姊要負責照顧，畢竟家產都給她，所以她要負責」、「你跟你爸說，遺產怎麼分，他老了病了就怎麼照顧」。