去年11月加入永慶不動產高雄美術明誠加盟店的經紀人呂有虔，半年多來業績已經突破400萬元，個人年薪紀錄持續向上推升中，他推崇永慶房產集團領先業界的聯賣制度，讓自己在工作上得心應手。

依循父母期望投入一份穩健專業，呂有虔在樹人醫專物理治療科臨床結束後，想在長照議題上整合資源、建立新商業模式，因此去唸了義守大學EMBA，畢業後加入公關公司，學習跨領域整合工作，協助辦過台灣燈會、高雄燈會等大型活動，還曾帶團隊到國外進行城市推展。

隨著寶貝兒子的出生，在公關公司服務6年已晉升主管職的他，年收入約60萬元，已經開始感受到經濟壓力，也發現工時長、薪資有限的公關已經不符合需求，幾經考量後轉進時間彈性、收入豐厚的房仲業。

在忙碌房仲工作之餘，熱愛台灣山林的呂有虔，廣邀各界同好成立登山隊，享受登山過程和彼此互動。（圖片/永慶房產集團提供）

回鍋房仲業，選擇「加盟房仲第一品牌」

在考慮轉職房仲業時，呂有虔坦言自己做足功課，後來選擇加入信義房屋。人生第一次當業務，他花了半年適應後，發現自己擅長多面向溝通協調的思維，在經紀人工作上帶來優勢，讓他快速成為業績TOP 1，甚至是信義房屋「高雄區個人業績第一名」，年收入約85萬元，後來為了幫忙家業，離開服務約1年半的信義房屋。

當初是為了減輕父母負擔，回到家裡的冷氣家電小公司做事，還特地去學習安裝冷氣的專業技能，但是嘗試了一段時間後，發現自己沒有太多發展空間，因此決定回到房仲業。

雖然前東家也邀請他回任，但呂有虔發現外面加盟品牌更有挑戰性、發展性更強，在跟永慶不動產高雄美術明誠加盟店店東了解團隊長期規劃、及自己可以發揮的角色後，去年11月正式加入。

轉入加盟體系的呂有虔，每天回家幫3歲兒子洗澡、講故事陪伴入睡，在家庭、工作、生活上取得平衡。（圖片/永慶房產集團提供）

半年薪水突破200萬元 更拿回人生主導權

呂有虔分析，這個團隊年輕、有活力，理念也相符，加上自己可以導入過去在直營店優勢，協助店東與團隊發揮更大戰力，才毅然加入。轉換跑道後，驚覺工作時間更彈性，行程能完全依照自己的節奏規劃與安排，其次是收入有感增加。重回房仲業半年多，業績在團隊中不是第一、就是第二，薪水突破200萬元，創下職涯新高紀錄。

「得失都在一念之間，只要站在利他角度，事情終究能迎刃而解，還能走得更長遠。」呂有虔分享自己的工作信念，認為找到服務的熱忱跟價值，凡事站在客戶角度設想，實際解決問題，客戶能感受到服務，業績就會隨之而來。

像是他2個月前幫一名75歲的奶奶租到安穩度日的居所！對大多屋主來說，知道租客是75歲的獨居婦人，因擔心發生意外都婉拒出租，呂有虔打了近60通電話找房，最後終於達成任務，前後花了一個多月。「以仲介角度，租賃案件的佣收很少，多數會不接，但一想到這是老奶奶終老前的安家大事，怎樣也要拚力做到。」

另一案例是當年的國光號車掌小姐嫁給上校飛官，原本一家和樂，卻因為先生罹癌、急需醫療費，太太決定以低於市價100-200萬賣掉起家厝。在呂有虔了解狀況後，幫忙守住價格，協助屋主少賠200萬元，讓屋主一家十分感激。

在家人、店頭夥伴、集團聯賣制度的全力支援下，呂有虔更有餘裕挑戰商仲市場。（圖片/永慶房產集團提供）

聯賣神助攻 積極挑戰商仲市場

再度回到房仲業，呂有虔感受最深刻的是－永慶聯賣制度很強大！跨品牌與永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產共同銷售，大幅加速幫助客戶找到合適房子、賣掉房子的速度，也帶進一半的成交件數。

除了拼事業，呂有虔希望人生追求家庭、工作、生活上的平衡，所以每天都會回家幫3歲兒子洗澡、講故事陪伴入睡，每個月還會帶家人出去玩，甚至已經安排好明年2月底要帶家人去北海道。

此外，他還創立了一支登山隊，廣邀各行各業的同好加入，目前隊伍已經超過15人，把握時間帶大家走入山林放鬆身心。「我們登山志不在攻頂，重點是過程，跟同好慢慢走享受大自然、還有彼此交流才是重點。」

呂有虔期許自己今年收入可以突破300萬元，也希望自己從住宅買賣、逐步跨足到商仲市場，強化專業技能，可以從金融、地產等面向，提供客戶專業建議。「商仲市場區域範圍更大，要了解的法規也更多，會是下一個想要挑戰的里程碑。」