永慶不動產蘆洲集賢加盟店店東蔡慧芳2019年離開信義房屋，與股東林緯信攜手創業加盟永慶不動產，不到3年就已經擁有3間加盟店，展現專業能力和細膩服務，在新北三蘆一帶備受好評！

在3位優秀店長的帶領下，3間加盟店好默契相互支援，創造團隊高績效。其中，去年10月才接手的永慶不動產蘆洲集賢加盟店，今年3月份業績高達1,320萬元，比去年同期增加超過1,000萬元，成交件數更是去年同期的3倍。

蔡慧芳與股東林緯信(圖中)攜手帶領團隊，3間加盟店好默契相互支援，創造團隊高績效。（永慶房產集團提供）

「其實可以說是前人種樹、後人乘涼」蔡慧芳笑說，蘆洲集賢加盟店的8位同仁來自蘆洲站前加盟店、徐匯捷運站前加盟店，多數是經驗豐富的經紀人，雖然去年10月才加盟，但原本店東團隊深耕超過10年，接手後同仁積極針對老客戶進行深度回訪，單單3月份就成交20多件。

而且，店內工作氛圍類直營店，同仁對彼此客戶需求、手上案件都很清楚，一旦接到委託案，配對速度就很快，今年第一季蘆洲集賢加盟店業績就突破2,000萬元，包括業績、成交件數都是去年同期的4倍。

單月網路客戶高達85組 數位行銷力神助攻

永慶房產集團強大的系統平台和數位行銷，提供零接觸服務，即使疫情再度升溫，經紀人也能持續服務，像是〈永慶房仲網〉的專人導覽服務，讓店內3月主動來電詢問的客戶就有85組。

此外，團隊用心服務也是成交關鍵！永慶不動產蘆洲集賢加盟店周邊就是信義房屋、中信房屋，3個房仲品牌比鄰而居，蔡慧芳驕傲地說，有些客戶雖然一開始是一般委託，但是比較過服務差異後，不少客戶過了2、3天就來改成專任委託。

蔡慧芳表示，以前在信義房屋服務時，有委託案進來，不動產說明書從審核到完成，需要2~3個工作天，現在只需要2~3個小時，甚至專人導覽影片也可以快速上架。這樣的效率跟品質，贏得越來越多客戶的信任。

另一個促成團隊不斷成長的原因，是彼此間的良性競爭。「內部對於接案同仁的要求很嚴格，一個案件進來後，要在最快時間讓所有同仁了解重點，店長跟師父都會提醒和協助。」她進一步分享，接著，3間店夥伴會攜手合作，搭配集團深度聯賣系統，屋主其實都能感受到用心。而且團隊裡如果有人拍出好看的照片或影片，彼此間的仿效、跟進，也帶動團隊的服務品質不斷提升。

除了集團資源，蔡慧芳認為，團隊的用心服務和彼此間的良性競爭，更是不斷進步的關鍵。（永慶房產集團提供）

堅持「誠實服務」 贏得爆棚成就感

近期讓人印象深刻的、是今年3月的成交案。原本開價超過4,000萬的房子，已經銷售一段時間，團隊找到買方、開始洽談，才發現這間房子已經被查封，得知狀況後，立刻告訴買方，負責的同仁、店長也跟屋主、3位債權人進行溝通。

原來是屋主跟民間借貸的設定借款金額，比實際借款金額高很多，所以才會無法清償，造成房屋被查封。蔡慧芳指出，因為狀況複雜，其他房仲怕麻煩、可能直接放棄，但負責同仁前後花了快2周時間，先去撤銷查封，確實調查沒有其他債務狀況，才展開後續動作，每個階段都讓買方清楚掌握，並清楚說明潛在風險，前後經過4關，終於順利成交。

「屋主非常感謝店長跟同仁，因為沒有他們積極處理，屋主一家人可能因此信用破產！」蔡慧芳說，因為同仁願意協助溝通，讓屋主解決債務與其他問題，最後以3,900萬順利成交。

在永慶不動產蘆洲集賢加盟店團隊，年薪百萬元是基本配備。（永慶房產集團提供）

第一季就達成「人人年薪百萬」目標

在3位店長合作無間下，人力可以跨店調派，支援疫情下的突發狀況，讓每店得以維持10人左右的精兵編制，店長也會隨時注意團隊狀況，協助每個人、每個月都有成交紀錄。

蔡慧芳自豪分享「在我們團隊，百萬年薪是最基本的！」永慶不動產蘆洲集賢加盟店第1季表現最佳的同仁，業績已經突破600萬元，其他同仁平均也有200萬元以上的業績，大家已經在百萬年薪的基礎上，追求更好表現。

永慶不動產蘆洲站前加盟店、徐匯捷運站前加盟店兩店2021年度業績高達1億元，蔡慧芳笑說，今年3店業績目標都是6,000萬元，期許每位同仁在永慶集團提供的平台上，大家都能開創職涯上的亮眼成績、贏得自己想要的生活。