個性開朗樂觀、擁有心理諮商專業及社工師證照的黃筑萾，在軍中負責官兵心理輔導工作，從沒想過重度憂鬱症會找上她，甚至讓她差點把自殺念頭付諸行動。努力配合治療，她以1年時間走出憂鬱症，這一段宛如從地獄走回來的經驗，不堪回首，卻成為她創業的動力，她開發供有情緒困擾的人們使用的APP，希望幫助困在負面情緒中的人們。

「我到現在都沒有搞清楚為什麼會得憂鬱症。」現在31歲的黃筑萾從小嚮往從軍報國，又對心理輔導有興趣，大學就讀國防大學心理及社會工作學系，畢業後先後服役於陸軍砲兵指揮部、陸軍官校及政戰學院，考取社工師執照後她報考母校母系研究所，邊工作邊讀書，4年前，在她埋首寫論文時，憂鬱症悄然無聲到來，她成為重度憂鬱症患者。

●開朗樂觀、人生順風順水 卻罹患重度憂鬱症

憂鬱症為什麼找上她？不但是身邊眾人的疑問，也是黃筑萾自己的疑問。有些憂鬱症患者找到觸發憂鬱症的事件及時間點，比如女性產後、中年失業、老年孤寂，但有些憂鬱症患者沒有明顯的發病源，「我就是這樣。」

她熱愛自己的專業及工作，讀研究所及撰寫論文對她也不是費力的事，發病前半年她才步入婚姻殿堂，先生是她大學同學，兩人自大學起相知相戀，她找不出造成憂鬱症的原因。

憂鬱症從表面看不出來，照片中黃筑萾和先生笑得開心，其實那時她已重度憂鬱纏身。(圖 / 黃筑萾、康健雜誌提供）

「當時的狀況是我還來不及去釐清發生什麼事，我已經進入那個（憂鬱）狀態。」事過境遷，黃筑萾語氣平靜：「我不太了解它怎麼開始的、怎麼發展到那麼嚴重的地步，我只知道我在很快速的時間裡下降到很糟糕的狀態，然後沒有辦法爬上來了。」

●發現自己不對勁 卻無法掙脫那個狀態

多數憂鬱症患者沒有病識感，黃筑萾卻是自己發現自己不對勁，「一開始我的狀況是懶懶的不太想動，也不太想出門，」她以為是工作太累所致，但有一天她突然發覺自己一直維持在那個狀態沒有辦法掙脫，還變得易怒、腦中充斥負面想法，別人無心一句話都會讓她產生很多負面聯想，她的專業讓她心中警鈴大作，「情緒是一個波浪，人都有低潮的時候，但通常可以從低潮回到正常狀態，」她說，一直處於低潮且腦中充滿負面想法就有問題，沒有受過訓練的人不會覺得奇怪。

黃筑萾自我檢測，發現自己已達臨床上憂鬱症的程度。怎麼會？為什麼？她驚訝困惑、百思不得解。後來她用自己的專業解析，認為最大的可能是壓力長期累積但不自知，「我大概沒有意識到，壓力一直在侵蝕我的心理健康，」但壓力哪裡來是另一個未解的問題，「真的真的要找一個原因，可能是我自我要求高，凡事都希望做到最好。」

●好強不想讓人知道自己生病了 求助坊間心理諮商中心

「壓力累積，一開始可能先反應在身體上，比如疲累、睡不好、肌肉緊繃。」她說：「軍隊是一個高壓工作環境，我當然也有壓力很大、感覺身體緊繃的時候，但我一直覺得我很懂如何紓壓，」她有運動習慣，健身也做重量訓練，「一般人覺得有助紓壓的事情，基本上我都有做，」然而，當緊繃不是來自身體的疲累，而是來自於心裡的疲累，運動其實無濟於事。

發現自己不對後，黃筑萾去外面做心理諮商，「軍中有充沛的心理輔導資源，但我自己就是做這個的，我愛面子，不想讓同事及主管知道我的狀況，所以到外面做心理諮商。」

接受半年心理諮商，情況並沒有好轉，「腦袋中各種負面念頭始終揮之不去，」黃筑萾自我否定、自我懷疑，還有很強的罪惡感，「我是不是做錯了什麼才罹患憂鬱症？我賺錢也行善，我也輔導過很多想自殺的人，老天為什麼要這樣對我？」黃筑萾沒辦法專心做任何事，健康也亮紅燈，吃不下、睡不著，內分泌失調、高血壓…，身體各種大小毛病接踵而來，整個人暴瘦到皮包骨，甚至一邊耳朵聽不到聲音。

「都是壓力跟發病引起的，當我走出憂鬱症，身體的各種毛病就都消失了，」包括嚴重的高血壓、內分泌失調、單側聽力喪失等症狀，在她康復後都不藥而癒。黃筑萾想告訴大家心理疾病可能造成身體多大的負擔，「當你的身體一天24小時一直處於高壓狀態，就像沒熄火的壓力鍋，滾燙的熱水不停的在你的體內燒，怎麼可能不生病？你可能一直感冒、一直過敏、一直頭痛、一直腸胃出狀況，」身體哪裡比較脆弱，哪裡就容易出問題。

重度憂鬱時，黃筑萾腦中充滿負面念頭，她就醫，當合作的病人，用一年時間走出憂鬱症。(圖 /康健雜誌提供 陳德信攝）

●求助醫療當合作的病人 1年走出憂鬱症

黃筑萾做了重大決定：求助醫療。為什麼說重大？因為就醫意味她要把自己生病的事攤在陽光下，「從發現自己生病到決定求助醫療這半年，我藏著我的秘密，當我決定去醫院求助時，我是抱著破罐子破摔的心態，算了，大家知道就知道了！」

她住進三軍總醫院北投分院，成為合作的病人，重度憂鬱症治療通常需要1～3年，她用1年時間擺脫憂鬱症。「但治療是另一個艱辛的開始，過程很痛苦。」痛苦來自用藥，藥物是治療憂鬱症重要武器，殺敵也自傷。

她說，很多人責備憂鬱症病患不願意好好服用抗憂鬱藥物，「局外人不會知道吃藥後多痛苦多難受，如果不是我親身經歷過，我也不明白。」

治療憂鬱症的藥物吃了不會馬上發揮作用，需要兩星期時間，在藥物發揮效用前，必須忍耐強烈的副作用，以她來說，副作用包括頭痛欲裂、整天噁心及乾嘔不止，「副作用無法緩解，所以我非常理解為什麼有人在副作用那關就打退堂鼓。」但中斷用藥的病人常常會感覺更絕望，「連醫療都幫不了我，還有什麼能幫我？」那種沒有東西可以救自己的無望感，殺傷力非常大。

但也因為自己親身經歷過，她知道吃藥是有用的，「請大家（憂鬱症患者）一定要按時服藥，熬過前面兩周，就漸入佳境了。」

黃筑萾認為社會大眾看待憂鬱症的角度應調整，「對重感冒的人，我們會噓寒問暖，不會責備他流鼻水、咳嗽，也不會認為他動都不想動只想躺在床上是懶惰的表現，但對憂鬱症患者，往往是責備多過關心。」

很多人認為憂鬱症病患無病呻吟，以說教的口吻跟憂鬱症病人說「你想太多了」、「你要看開」這一類的話，甚至責備病人「人在福中不知福」、「不願意努力好起來」。

憂鬱症雖是心理疾病，但生病就是生了，跟身體生病的狀況是一樣的，「如果用感冒的角度來看，大家就容易理解，流鼻水就像是憂鬱症病人的負面思考，你沒辦法叫一個感冒流鼻水的人不要流鼻水，就如同憂鬱症病人，不是你叫他想開他就能想開、叫他樂觀他就能樂觀；而生病的人身體虛弱，你也不會在這種時候趕他出門運動，說這樣身體才會變好。」

●從地獄回來、創業開發APP 定位「心理健康的保健品」

這場病改變黃筑萾的人生軌跡，她和熱愛的軍職說了再見，「康復後我當然可以回去繼續工作，但我自尊心比較強，我選擇離開。」病癒後她重新思索人生下一步，想到住院期間嚴重失眠，卻找不到有效助眠工具，起心動念創業，開發關注心理健康的APP，取名「Here Hear」，助眠是功能之一，其他功能還有使用者可以匿名變聲說出自己的苦惱、傾聽他人故事、心情檢測、助眠，以及在為使用者推薦適合的活動或諮詢資源等。

「我自己從地獄走回來，衷心希望不再有人到那地方去。」憂鬱症可能任何時間發生在任何人身上，最理想當然是從前端做起，任何疾病都是預防重於治療，心理疾病也是，「Here Hear不是只針對憂鬱症，任何人只要心裡不舒服、感覺情緒不對，都可以使用。」

每個人都有需要減壓的時候，她希望「Here Hear」成為心理健康的保健品，大家平日就使用，努力照顧好自己的心跟情緒，不要走到生病的地步，「有些人有情緒問題但還沒到臨床憂鬱症程度，可能跨一、兩步就回到正常狀態，」此時「Here Hear」可發揮「拉自己一把」的功能，不要深陷其中。