戴佩妮將推出新專輯，傳遞正能量，送上鼓勵加油打氣。（妮樂佛x仁仁娛樂提供）

戴佩妮在新歌唱出溫暖，替歌迷加油打氣。（妮樂佛x仁仁娛樂提供）

金曲歌后戴佩妮時隔6年推出新專輯《被動的觀眾》，隨即釣出許多粉絲留言「老闆，終於營業啦」，還有女粉絲喊，「看到這我的產前憂鬱症立馬煙消雲散」，讓戴佩妮邊看邊笑彎了腰，感動說，「謝謝大家不論何時，總是用心等待著我，讓我有動力持續走這條路。」

她表示，近年來因為疫情影響，全世界都改變生活的模式，所有計劃都趕不上變化，她學著練習重新挖掘生活的小確幸，「因為快樂也是一天，不快樂也是一天，在做好防疫之餘，試著轉念，也推己及人，似乎是更有意義的事」，她因此寫下新歌〈多虧你啊〉，藉由輕快的歌曲傳遞正能量，替大家在難熬的日子打氣，「送給想念我的歌迷及努力回到日常的你、我。」

她這次製作專輯過程中，因為疫情影響，體驗第1次線上錄音、第1次線上跟樂手互動，完全不設限，她笑說：「這次很應景的跟上了WFH的潮流。」

她新專輯12首創作音樂曲風，像是回到早期的音樂風格，久未發片的她，坦言曾自我懷疑，甚至思考過現在樂壇的轉變如此大，「我做的音樂還會有人喜歡嗎？」但她持續隨心所欲盡情創作，自然而然透過音樂樣貌，表達內心想說的話，她感性說：「能用音樂與大家交流，傳遞各種酸甜苦辣且彼此治癒，絕對是一件正確的事。」