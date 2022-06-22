52歲韓團「酷龍」成員具俊曄因20年未換的電話號碼，連絡到大S（徐熙媛）並火速結婚，日前他暫別愛妻返韓工作，22日作客劉在錫主持節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，甫出場便一臉羞澀地說：「我現在應該是世界上最幸福的人吧！」更首度曝光2人的婚紗照、甜蜜親吻照，以及左手無名指上的刺青婚戒。

節目開頭，具俊曄就先澄清了「當時母親反對他和熙媛交往」的傳言，透露自己結婚後，最開心的就是媽媽，20年前早對大S這個兒媳婦相當滿意，徐媽媽也是非常疼愛他，「待我如親兒子」，讓他再度忍不住甜蜜喊：「總覺得結婚真的是太棒了，這個喜悅想要藏也藏不了，原本打算1個人到峇厘島蓋房子、畫畫、製作音樂，再慢慢變老，沒想到我畫中那個最愛的女人就突然闖進了我的生活中。」更深情地表示「20年前，熙媛讓我劃下了標準，如果不是這樣的女人我就不會結婚」。

具俊曄說之所以沒有接受太多訪問，是因擔心，「開心的時候表現太誇張的話，那份珍貴會就此消失，但因為我太不會說話了，所以就被其他人編出很多故事」。因此決定上《劉QUIZ》親自向外界說明，具俊曄也特別提及，當初他與大S分手後，隊友姜元來也出車禍，導致「酷龍」活動中斷，劉在錫擔心地打電話關心他，具俊曄便告知對方自己將在東大門做生意，正式營業時劉在錫也真的去捧場了，為了這份情誼，只接受劉在錫的邀約，上節目聊自己的結婚故事。

具俊曄（中）作客《劉QUIZ ON THE BLOCK》接受劉在錫（左）、曹世鎬（右）訪問。（摘自節目官方IG）

被問到2人最早是如何認識，具俊曄回答：「我記得是在蘇慧倫的演唱會上認識的，但熙媛說沒去過那裡，她是在電視節目上看到我後變成我的粉絲，說想和這個人結婚，工作人員們就傳來消息之後我們碰了面，實際碰面後感覺非常不錯。」至於分手原因，具俊曄表示：「演藝圈有一種情況，有了女朋友的話工作會很辛苦，周圍的人都說『不要再繼續下去了』」。他還記得分手的那天，「我們抱頭痛哭了一整夜，就送她到機場了，選擇分手，我就像個傻瓜。當初如果想守護這段戀情的話是可以守住的，但我好像沒能做到。」

當時大S看到他那麼自責，便不斷安慰喊「你也是身不由己」，並透露大S最討厭聽到他說「I'm sorry」這句話，讓他忍不住眼眶濕潤地說「分手後感情可能會不好，但她只想對我說好話，對此我感到很感謝和很抱歉」，並直誇大S是「比我還要棒好幾倍的人」，劉在錫問他「若回到20年前離別的那個瞬間會怎麼樣」，具俊曄說：「就不會分手了吧。我會跟她說『工作什麼的都無所謂，我想和你在一起，即使會失去很多東西』。」

他也分享當時看到大S離婚的消息，想說「不會吧」，便鼓起勇氣打電話過去，「她接了之後我說『Hi，我是光頭（用中文講）』，她用韓語回我『我是熙媛』，然後我們就聊起來了，和她通話的瞬間我感覺回到20多年前」，但僅一通電話還不夠，「之後又故意找話題，幾次聊天後，那種感情原封不動地回來了」，也提到因為疫情期間不知何時才能再見到面，大S便提議結婚的話他就可以來台灣了，於是具俊曄便很爽快地答應，「很感謝她相信我，因為剛離婚有可能再次受到傷害嘛。」

具俊曄（右）開心分享與大S的婚紗照。（friDay影音提供）

具俊曄還透露見面當天，自己搭電梯上樓，看到大S在門口前等他，「我們忍不住抱著對方哭了30分鐘才放開彼此」，現場他也拿出手機向劉在錫炫耀2人的合照：「就像天使一樣，對吧？」並表示在他心中，大S仍是個少女。最後，具俊曄也不忘透過鏡頭再度對大S喊話「謝謝你過了20年再次接受我。為了以後能夠愉快、健康地生活，我會在旁邊很愛你、很珍惜你，希望一起度過愉快的人生，我愛你」。完整節目內容明（23日）起在friDay影音上線。