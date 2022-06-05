徐暐翔昨舉辦「我想你記得」音樂會。（索尼音樂提供）

徐暐翔昨舉辦「我想你記得」音樂會。（索尼音樂提供）

實力唱將徐暐翔自選秀節目《中國好聲音》一戰成名，歷經低潮和疫情衝擊後，加入索尼音樂接連推出〈就算天空湛藍〉、〈決定我愛你〉都衝進數位平台排行榜前5名佳績，他昨（4日）舉辦「我想你記得」音樂會，一連帶來16首曲目，並且挑戰6天后、2歌王的高難度歌曲，用音樂訴說自己飽受憂鬱症所苦的過程，徐暐翔情緒激動數度哽咽。

徐暐翔昨晚以吉他自彈自唱郭頂的〈淒美地〉開場，看到現場湧進滿滿觀眾，他感動表示：「謝謝大家來看我的演出，這場演唱會相信大家跟我都等很久了，希望這場演出會留在你們的心裡面，可以在未來值得去回想的一場演出。」隨後挑戰天后梁靜茹、張惠妹、徐佳瑩、魏如萱、艾怡良和田馥甄的代表作，以及歌王陶喆和陳奕迅的歌曲，全場歌迷聽得如痴如醉。

音樂會中，徐暐翔感性透露自己前3年曾受憂鬱症所苦，之前上《聲林之王3》踢館演唱徐佳瑩的〈言不由衷〉，一唱完便無法控制地大哭，但事後回想腦中一片空白，完全記不得自己唱歌的細節，「我從練唱時一直以為這首歌是代表我要和過去的自己告別，但直到騎車回家路上才發現，是過去的我藉由演唱這首歌來和我道別」；坦誠面對過往低潮，他昨唱到〈言不由衷〉時再度哽咽，完美演繹後忍不住自嘲：「我就說我會比你們（觀眾）早哭。」全場觀眾報以熱烈掌聲鼓勵他。

此外，徐暐翔特別選唱美國創作女歌手Julien Baker的歌曲〈Shadowboxing〉，表示自己與憂鬱症對抗期間，剛好在YouTube發現Julien Baker的演出，「看了她現場演出的影片後，我就非常確定自己也想要寫出有著這種能量的歌曲，是可以讓正在面對憂鬱症的朋友們知道有一個聲音正在陪伴他們。」徐暐翔因此創作了〈我想你記得〉，並在音樂會上首唱，該曲記錄他對抗憂鬱的過程，同時保存當時朋友陪伴的溫暖，徐暐翔說：「希望大家記得『當你的深淵找上你的時候，有這首歌陪伴你』，謝謝大家和我一起完成我的第一場音樂會。」希望聽到的人可以從歌裡找到力量，為音樂會畫下完美句點。