「台灣強骨」開發脊椎綁帶裝置，可使胸腰椎脊椎融合手術患者改善手術後鄰近節快速退化的問題，避免二次手術風險。（中科管理局提供／謝瓊雲台中傳真）

「智在嘉鄉・投筆從農」整合農業科技軟硬體設備，可透過Line輕鬆操控溫室設備，並利用演算法進行作物生長分析建議，大幅提升產量。（中科管理局提供／謝瓊雲台中傳真）

連頒獎典禮上的便當餐盒，也是中科團隊「LooPick 循拾」所開發的循環餐飲服務，落實「淨零碳排與碳中和」的永續思維。（中科管理局提供／謝瓊雲台中傳真）

獨占鰲頭，硬是要得。中科管理局輔導26組新創團隊參加科技部「創新創業激勵(FITI)計畫」今年第二梯次競賽，有6組團隊進入7強金榜，其中2隊更榮獲創業傑出獎，各自抱回百萬元創業啟動獎金。

競賽除「台灣強骨」與「智在嘉鄉・投筆從農」2隊奪得大獎，另外，「Olproheal Biomimic歐承健」、「Duromaker」、「智逐科技」與「Mager Tech.美格科技」等4個團隊則榮獲「創業潛力獎」。

「台灣強骨」所開發脊椎綁帶裝置，可使胸腰椎脊椎融合手術患者改善手術後鄰近節快速退化的問題，避免二次手術風險；「智在嘉鄉・投筆從農」整合農業科技軟硬體設備，透過Line即可輕鬆操控溫室設備，並利用演算法進行作物生長分析建議，大幅提升產量。

「Olproheal Biomimic歐承健」開發凝膠型骨材填充物，具足夠流動性、黏滯性以及良好的骨誘導性，有助骨質疏鬆患者提高骨整合能力。「Duromaker」研發超低損耗5G／6G毫米波材料，其產品有疏水性、延展性、可鑽孔、可客製化等特性，產品應用面向多元，可望在手機、電動車等無線通訊產業佔有一席之地。

「智逐科技」則透過人工智慧與影像處理技術，準確提供家禽生長與健康狀況預估，不僅減少人力監控時間，更提供彈性化的飼養策略。「Mager Tech.美格科技」則利用肺積水細胞檢測系統，提升肺癌細胞分析與判別之準確率，輔助醫師得以透過臨床量化數據為患者進行癌症診斷。

中科管理局指出，今年起攜手新創共同邁向淨零碳排願景，這次決賽頒獎典禮所備餐盒，就是中科團隊「LooPick 循拾」所開發的循環餐飲服務，把「淨零碳排與碳中和」的永續思維，落實到環保容器選用、清潔處理，到物流運送等每個環節。

今年也首次改用中科團隊「TuringCerts 圖靈證書」的區塊鏈發證服務頒發中科新創輔導業師感謝函，改善獎狀發放費時耗工、長期保存易遺失的缺點，並符合ESG無紙化減碳要求。