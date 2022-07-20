今年43歲的天后孫燕姿出生於新加坡，2000年在台灣演藝圈出道，憑藉一首《天黑黑》成名，之後陸續在兩岸三地迅速走紅，2011年嫁給荷蘭籍印尼裔老公納迪姆，婚後育有一子一女，她卸下天后光環，將重心放在家庭，私生活也相當低調。近期她被網友直擊帶著兒子慢跑，偶遇網友稱她狀態非常好，令不少粉絲羨慕。

近日有網友在新加坡巧遇天后孫燕姿，她疑似帶著9歲兒子慢跑，據目擊者形容孫燕姿全素顏，只穿著亮色運動背心和短褲，露出一雙修長美腿，被認出來後也親和地和路人打招呼，目擊者形容當下情況，透露孫燕姿本人看起來皮膚緊致，保養得宜，而孫燕姿的兒子幾乎快跟她一樣高，讓許多網友驚呼長得好快。

許多粉絲看到路人拍下的背影照紛紛留言：「背心天后上線了」、「這麼接地氣的打扮，是她沒錯了」、「兒子都這麼高了」、「看來孫女士還是有在鍛煉的」，15日有網友曬出在新加坡遇到孫燕姿的影片，影片中孫燕姿和友人一起坐在商場吃飯，該場合就是公開的美食街，孫燕姿坐在商場完全沒有任何偽裝，她穿著短衣短褲，打扮相當隨性，從影片中還能看出商場還有其他客人，不過似乎都沒認出歌壇天后就坐在附近吃飯。

有網友遇到孫燕姿和孫燕姿兒子，但只敢遠遠拍背影。（圖／微博）

影片一出，許多粉絲直呼求偶遇「為什麼我就沒這個機會啊」、「你姿私下看著總是挺瘦的」、「要我肯定要簽名！」、「趕緊買彩票」、「這女人就知道吃」、「遇見孫燕姿哪是偶遇啊，根本就是豔遇」。