鄧超、孫儷是大陸演藝圈的模範夫妻檔，兩人結婚12年，夫妻恩愛、甜蜜形象深植人心，而近日則有網友直擊，鄧超、孫儷罕見合體拍戲，野生鄧超隨興穿藍色休閒褲、腳踩拖鞋就現身，而孫儷則是頂著炎熱高溫，身穿長袖戲服拍戲，可以說是相當敬業。

鄧超與孫儷各自在戲劇、綜藝闖出成績，夫妻鮮少合體工作，不過近日則有網友直擊，野生鄧超、孫儷現身福建劇組，只見鄧超隨興以黑色T恤、藍色休閒褲、腳踩拖鞋就上街，輕鬆打扮讓他星味全失，而孫儷則在一旁拍戲，她頂著炎熱高溫，身穿長袖戲服拍戲，可以說是相當敬業。據悉，鄧超、孫儷在拍攝的是電影《中國桌球》。

野生鄧超、孫儷現身劇組拍戲。（圖／取材自新浪娛樂）

其實，孫儷日前才因在網上分享一對兒女遠距上課的日常引發討論，孫儷表示，她在課堂上是網路監工，課後是生活輔導，還要兼顧三餐營養指導員、健康輔導，為了孩子的健康，還要陪他們做體能訓練，孫儷不禁感嘆：「讓我哭一會兒，然後想想哭也沒用，眼睛還要腫，那就不美了...我還是送自己個禮物，獎勵自己一下吧」。

隨著暑假已悄悄展開，孫儷則說：「放假了，孩子們閒下來的時間又更多了一些，叫媽媽的次數可能會更頻繁了」，語氣流露出些許無奈，而孫儷發文吸引許多父母網友都超有感。