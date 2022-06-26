楊姓男子受困時，下方仍有零星遊客，但海浪聲極大，根本聽不到他的求救聲。（中華戶外探險協會雲豹工作隊提供／袁庭堯高雄傳真）

救人反被救，楊姓男子25日下午到高雄柴山沙灘秘境探險，發現陳姓女子受困在「機槍堡遺址」南方100公尺處的「山羊路」峭壁，熱心攀岩英雄救美，反倒害自己進退無路。所幸警消與民間搜救隊獲報及時趕抵現場，先救下陳女，再運用繩索下切，協助楊男順利脫險，海岸線的遊客目睹一切還以為在拍戲。

柴山阿朗壹秘境假日人潮依然不減，網紅景點「機槍堡遺址」25日下午接連傳出兩起民眾受困事件，陳女無裝備獨攀，疑似抄捷徑，受困在高50公尺、65度陡峭的峭壁，不敢貿然移動之下，大聲呼救。

經過的楊男聽到陳女呼救，在無確保且裝備不齊全下，企圖展開救援，直接徒手上攀5層樓高的山壁，但因現場屬於裸露的惡地碎石峽谷地形，楊男疑似攀爬經驗不足，上去後下不來，就算看得到岸邊有遊客戲水，大聲呼救也無效，卡在峭壁上孤立無援。

高市府消防局獲報，即刻派遣鼓山消防分隊越野、救護車，出動3車6人，背負急救裝備與搜救器材徒步分批展開搜索。30分鐘後在山壁上順利接觸受困的陳女，將人平安帶回。眾人正要返隊時，又接獲指揮中心通報，表示陳女受困位置北邊約50公尺處有男子受困。

消防人員與趕來支援的中華戶外探險協會雲豹工作隊搜救人員，立刻帶著救援裝備與繩索前往搜救。眾人抵達剛剛的事發現場再次擴大搜尋，礙於基地台通訊不佳，海浪聲極大，搜救隊員只能不斷大聲呼喊，一度遍尋不著楊男蹤跡。

經歷一陣搜索，搜救隊員發現楊男受困在「山羊路」峭壁北面約20公尺、高12公尺的70度陡坡上，接觸確認楊男平安後，立刻架繩確保，將楊男安全下送至海岸線平台脫困。

原來，楊男為了救援陳女，直接徒手攀爬70度峭壁，沒想到地形險惡，人還沒救到，自己卻卡在峭壁。搜救隊員成功在天黑前將楊男救下。當時海岸線仍有零星遊客，眾人目睹一切，以為是在拍戲，讓灰頭土臉的搜救隊員哭笑不得。