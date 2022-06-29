1 門口盆栽屢被破壞 報警查出犯嫌竟是3隻羊

新北市樹林區田尾街楊姓住戶在門前栽植數盆盆栽，近日發現綠葉屢遭摘除破壞，本月27日向樹林警分局報案，警方調閱監視器，迅速查出破壞者，竟是半夜逃出欄籠、在外遊蕩的3隻羊，經聯繫飼主與楊姓住戶，飼主承諾賠償並妥善看管羊隻，楊男表示不再追究。

楊男向警方報案時表示，為綠化住家環境，在家門前擺放數盆盆栽，近日卻經常發現綠葉疑被人為摘除，盆栽雖不是很貴，但有必要遏止破壞者蓄意破壞的行為。

警方獲報後調閱監視器，見2黑1白共3隻羊，凌晨時悠哉走到該住戶門前，逕自大口啃食盆栽綠葉，鄰居飼養的狗似也習以為常，默不作聲在旁觀看，3隻羊在大快朵頤後，從容離開。

警方循線查出羊的飼主為附近資源回收廠老闆，原來羊群係趁夜逃離飼養籠，在附近街道覓食。飼主表示，年前買來3隻羊，本計畫在中秋節烤羊排與家人、員工分食，但女兒覺得小羊很可愛，不忍殺生，所以把3隻羊當寵物飼養。

警方告知楊男案件偵破與事件緣由，經聯繫雙方，飼主向楊男表達歉意，承諾賠償損失且會嚴加看管羊群，雙方協調後達成和解，後續不再追究。