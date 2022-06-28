皇翔(2545)總投資金額高達160億元的新北市永和新生地(大陳地區)更新單元3都市更新案，第3季將初進行公開閱覽，至於推案時程還需要等新北市政府作業流程完成，公司希望能盡快推出。

目前新北市永和新生地(大陳地區)更新單元3都市更新案案按照既定流程進行，已完成住戶選屋作業，並將在7月9日於永平高中體育館為單元3住戶及鄰里鄉親舉辦故事6部曲系列活動，預計在7月中旬進行線上公開閱覽作業，到時總銷金額可望確定。

皇翔目前在手有5筆都更案，新北市永和新生地(大陳地區)更新單元3都市更新案是投資金額最大的一筆，未來更新後總價值近300億元，希望能趕在今年底動工，目標117年完工啟用。

皇翔指出，7月9日在永平高中體育館的活動，當天將為住戶們策劃與家相關的居家裝置藝術互動，邀請大陳單元3全體住戶及歡迎周邊鄰里民眾一起參與同樂；並特別邀請金曲製作人薛忠銘為大陳單元3全體住戶創作一首專屬的主題曲，是公司送給大陳單元3全體都更住戶的最珍貴的禮物。