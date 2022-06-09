疫情持續延燒，不少家有孩童的藝人都嚴陣以待，許仁杰近日在臉書上分享相隔34天才敢戴著口罩用手觸碰1歲多的兒子「多米」，心酸地說兒子與他多了份生疏感。

今受訪時他表示在疫情剛升溫時就已開始自我隔離，和老婆兒子分房睡，他睡在工作間，只要出工作間一定全身先消毒，口罩戴緊緊。就算拍戲早點收工，仍然盡量待在工作間不和兒子接觸，只開一個小門縫，遠遠地看他玩：「我的工作環境每天都充滿不確定，可能隔天誰就確診了，家裡有那麼小的孩子，不能打疫苗、也不能吃藥， 只能盡量小心做好防疫。」

謹慎的許仁杰說因為拍戲的關係，回到家兒子通常都已經睡著不會見到面，即使如此，進家門前還是會先全身消毒，快步回工作間，避免在客廳停留過久：「畢竟還是在同一個屋簷下，兒子白天都會在客廳活動，怕身上有病毒沾到地毯。」有時兒子想過去跟他玩，許仁杰就會用比較嚴格的聲音命令：「不行喔，不能來這邊爸爸髒髒，弟弟退後。」看兒子被拒絕又不知道為什麼的樣子，他坦言真的很揪心。

在許仁杰的觀察，這段時間兒子只要想過來找他玩，眼神都會避開又有點害羞，停了一下又往回走，他心酸地認為父子間多了份陌生：「這個歲數小朋友都這樣，你不在他生活圈一陣子，他就會忘記你的存在，這是一件我真的不想承認的事實。」現在要跟兒子玩，他都必須先旁敲側擊，不想嚇到孩子，先在一旁說話讓他慢慢熟悉，真的玩開後才敢稍微摸摸他的臉：「像今天我就有跟他玩踢球，雖然真的很想像以前那樣親他抱他，但為了孩子安全還是算了，我想全天下的父母都一樣的。」