女星謝忻6月底就出發到綠島打工換宿，接送旅客、做房務、擺攤、打掃等工作樣樣來，親民的她不吝嗇分享工作日常外，謝忻稍早則首PO泳裝照，以背面入鏡的她大秀白皙美背，雖然身上穿著連身褲，仍讓謝忻零贅肉蠻腰全都露。

謝忻稍早在網上開心喊：「終於穿上泳裝」，以背面入鏡的謝忻大秀白皙美背，上半身被黑色綁帶纏繞，纖瘦的她不見一絲贅肉，儘管謝忻身上穿著白色斜肩連身褲，但仍讓她完美S腰線和蠻腰一覽無遺，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，謝忻泳裝照還被抓出亮點：「打赤腳，很接近綠島的地氣」，她則驚呼：「看得好仔細喔～我每天都打赤腳」。

同時，謝忻也透露，她在綠島完成的清單：「完成跑步環島。完成岸潛、船潛、夜潛。三餐自己煮。跟十隻綠島原住喵成為朋友，但不可以帶回家。」但網友都把焦點放在謝忻的泳裝照上，紛紛留言：「姐很會，這種若隱若現的美」、「好美的背，曲線也很美」、「無敵棒啊」，還有人敲碗討正面照，謝忻則幽默說，再給她幾天的時間。

有運動習慣的謝忻，也會在綠島邊享受海風、邊跑步，謝忻日前PO跑步影片還遭網酸：「要跑就好好跑不要秀，拿著手機這樣跑不煩嗎」、「你真的想沈澱，為什麼還要放IG討拍呢」，對此，謝忻則冷回：「希望你可以在這裡找到你人生中沒有的成就感。（加油）」，並反問對方：「你真的確定你自己知道討拍的意思是什麼嗎？我不只更新IG我連FB都更新喔」。