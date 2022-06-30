女星謝忻積極尋求事業突破，也不忘享受生活，近日前往綠島打工換宿，負責接送旅客、做房務、擺攤等工作樣樣來，而昨（29日）是謝忻到綠島打工換宿的第5天，雖然努力跟上工作腳步，不過也感性寫下打工心聲，並坦言：「第五天，我也開始有點想家。」

昨天是謝忻到綠島打工換宿的第5天，她已越來越能掌握綠島的生活步調，並在臉書分享工作心得：「對於房務，則還在努力跟上腳步。擺攤倒是如魚得水，雖然人多的時候，算錢不免有些頭昏腦脹，但總喜歡找機會跟顧客閒聊，也收穫了很多故事。」

愛毛孩子的謝忻還曬出摸貓照，並坦言：「第五天，我也開始有點想家」，謝忻強調，她是習慣綠島的工作步調之後，就開始想家、思念愛貓，還釣出曾打工換宿的網友分享過來人經驗，至於有網友留言：「比較像去玩」，謝忻則回應：「但是每天在工作」，還表示她昨天是房務班，晚上利用時間去夜跑。

其實，謝忻在出發綠島打工第一天就出包，直呼：「還沒上工就闖禍」，表示她人還在松山火車站，但行李已先寄到綠島碼頭，謝忻最後硬著頭皮打電話給老闆，請對方去幫她領包裹，也讓謝忻自嘲：「大家覺得我會不會被開除？」