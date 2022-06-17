《食尚玩家》歡慶百集，朵拉秀事業線、風田驚喜露點。（TVBS提供）

TVBS《食尚玩家熱血48小時》今（17日）晚迎接第100集，主持人威廉、風田及朵拉前往綠島出外景歡慶百集，並準備了綠島時裝周讓觀眾大飽眼福。風田穿著特製破襯衫登場，兩點全露一覽無遺，笑喊：「我要用一百度的熱情炸裂綠島。」被朵拉虧：「風田一百集終於露點了，不愧是當過Model的男人。」

一行人接著到綠島著名景點「朝日溫泉」泡湯，朵拉身穿性感細肩帶泳衣，與威廉、風田一起下水泡湯，威廉及風田也不遑多讓大秀好身材。朝日溫泉位於綠島潮間帶、緊鄰大海，讓朵拉不禁大呼：「上次來綠島是七八年前，比以前更美、更乾淨了。」

《食尚玩家熱血48小時》滿100集，身為風田與朵拉的主持前輩，威廉有感而發地說：「一百集特別感謝兩位搭擋、製作團隊，常常忍受我的天馬行空及瘋言瘋語。」威廉也自豪雖然自己是主持人中年紀最大的，卻是身體最好的，並透露：「上一次出外景去小琉球，風田一登島就腸胃炎，直接在島上衛生所待了一天，整集就消失不見；朵拉介紹酒吧，直接喝醉登出，害我一個人主持了半集。」他笑說：「希望他們接下來可以好好的調養身體，保持健康，才有接下來的兩百集、三百集。

而主持《食尚》需要大啖美食，威廉坦言自己從第一集到一百集，體重最誇張增加了9公斤，雖然是職災，但也算是甘之如飴。目前體重78公斤的他，正在跟減肥奮鬥中，希望能減掉6公斤。近日跟女友卓君澤登記結婚，威廉臉上是滿滿地幸福洋溢，但腹肌卻快要消失，他自嘲：「我結婚了不用管身材了啦，就當個油膩的男明星！」問及有無做人的打算，他則害羞表示：「最近比較忙，會認真找時間跟老婆好好相處的。」