NBA總冠軍賽第三戰今日開打，勇士將前往波士頓挑戰塞爾提克，目前打成1：1的兩隊可說是從零開始，不過據聯盟總冠軍賽歷史統計，總冠軍戰在1：1情況下，拿到第3戰勝利的球隊奪冠率高達82.1%，所以雙方勢必全力爭取這場勝利。而綠軍雖然回到主場，但禁區悍將羅伯特威廉斯(Robert Williams III)因膝傷被列為出戰成疑。

Andre Iguodala, Gary Payton II, and Otto Porter Jr. are all available tonight. — Golden State Warriors (@warriors) June 8, 2022

在NBA總冠軍戰史上，共出現過39次1：1情況，拿下第3戰的球隊有32次最後奪冠，也顯示第三戰的重要性，而勇士季後賽在客場戰績是3勝4敗，這點對綠軍是利多，不過禁區猛將威廉斯早在昨天就被官方列為出戰成疑，他左膝有痠痛狀況，出賽機率50%。勇士方面原本出戰成疑的小裴頓(Gary Payton II)、波特(Otto Porter Jr.)和伊戈達拉(Andre Iguodala)都能上場。

#NEBHInjuryReport for Game 3 vs. Golden State:



Robert Williams (left knee soreness) - QUESTIONABLE — Boston Celtics (@celtics) June 7, 2022

威廉斯雖然在前兩戰平均只拿下5分4籃板，但一共上演6記麻辣鍋，在禁區重要性高，也能有效降低勇士內線魯尼(Kevon Looney)的發揮。但他在三月接受了左膝半月板手術，東區決賽又再次傷到，導致狀況頻繁復發，耐戰力出現問題。而勇士小裴頓擁有不錯防守能力，能有多一名球員來看守綠軍「雙J連線」或其他後衛，當然是球隊樂見的。