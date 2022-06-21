《食尚玩家》主持人威廉前陣子跟女友卓君澤登記結婚，當時卓君澤被粉絲發現在合照中小腹微凸，疑似雙喜臨門？但兩人隨即澄清「沒有懷孕」，只是衣服跟角度的問題。近日則換成威廉被直擊「幸福肥」，婚前的腹部六塊肌全失蹤，走鐘成「凸肚崩壞照」，對照圖引發網友爆笑熱議。

威廉與TSNA體育新聞執行長、美女主播「卓卓」卓君澤從好朋友變情人，4月20日兩人登記結婚。婚後幸福肥的威廉，今(21日)早在臉書曬出八年前的精壯照片，自嘲跟現在的凸肚照比起來，崩壞不少；畫面中左邊八年前的威廉身材精壯，不但腹部六塊肌鮮明立體，藍色泳褲上方還有明顯的人魚線，處於生涯身材狀態絕佳的時期；反觀右邊現在的樣貌，不僅皮膚白了不少，昔日六塊肌也「團結」成凸肚向旁溢出，畫面相當有趣。

威廉還打趣問大家：「臉書跳出八年前的我，我就想讓大家看看我這些年的變化…請問你們喜歡左還是右呢？」；好友梓梓驚呼：「都帥，但左邊哇哇哇」，男性好友則都選右邊；這對照圖還釣出老婆卓君澤幽默回應：「我是一個唯肌是圖的重口味女子，為了維持婚姻的幸福，請練回來」。

不少粉絲都說喜歡他現在的凸肚崩壞照，理由是看起來比較親民：「健康就好」、「職業傷害啊」、「右邊那張整個親切感大爆發」；也有網友驚嚇表示：「歲月不饒人」，不過也有粉絲兩張都愛，打趣說：「左情人，右老公」，趣味對照圖引來6千多人點讚。