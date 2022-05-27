坤達、威廉挑戰用寶特瓶黏貼立體愛心。（中視提供）

16位藝人划龍舟賽熱血沸騰。（中視提供）

中視、三立外景實境節目《綜藝玩很大》第2季歷經了兩個多月的激戰，即將進入最終回，上一季拿下首勝的KID（林柏昇），這次領軍柯有倫、何美、雷艾美對戰坤達、威廉、紀卜心和郭靜，過程中黑黃兩隊分數緊咬，不斷交互領先。

這一季的最終任務難度提升，兩隊被賦予回收垃圾全新生命，製作出一幅有關「海！愛與和平」的拼貼藝術牆。而黃隊有了畫畫實力強勁的雷艾美加入，製作過程順利，完成的作品也讓眾人驚豔。而黑隊延續上一次的分工，所有人一起構思，再由坤達、威廉挑戰用寶特瓶黏貼立體愛心，接續由紀卜心和郭靜負責海洋繪畫，同心協力下完成作品。

而製作單位再次不按牌理出牌，臨時要求兩隊必須在短時間內找到兩男、兩女的藝人朋友助陣，並得到高雄會合挑戰龍舟競賽，兩隊馬拉松式的電話狂叩，就是想組成最強的8人團隊。敲通告過程中，坤達、威廉不斷以「我第一個想到你」做開場，坤達更是模仿起YouTuber蛇丸的口氣打給對方，畫面爆笑。《綜藝玩很大》每周六晚10點在中視播出，三立都會台每周日晚8點也能收看。