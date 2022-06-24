女星謝忻2019年捲入與「浩角翔起」阿翔不倫風波，重創形象與演藝事業，如今已逐漸重返軌道，她先前發文透露應徵上綠島打工換宿，也透露過程中遭酸民冷嘲熱諷，雖然如此，謝忻仍對即將去綠島這件事感到心情雀躍，今日她即將出發，卻不小心做錯一件事，導致第一天還沒上工就出包。

女星謝忻今（24）日在社群平台限時動態發文：「還沒有上工就闖禍，早上貨運公司打電話給我，跟我說我寄的包裹抵達了，叫我去綠島的碼頭領貨，可是我人還在松山火車站」。

謝忻說她只好硬著頭打給老闆，請老闆幫忙她去碼頭領包裹，還是在早上7點的時候，這也讓謝忻自嘲：「大家覺得我會不會被開除？」，而出行前謝忻透露最不能接受她去綠島打工這件事情的，是愛貓「謝板橋」，面對主人即將遠行，謝忻的貓早上就把自己關在床底下，完全不理會謝忻，吶喊、利誘、威脅、恐嚇都沒有用，讓謝忻很是無奈。

謝忻準備要前往綠島。（圖／謝忻 facebook）

出發之前，謝忻與男星王少偉曾曬照一起喝咖啡，她罕見提到戀情狀態，表示男友是一名普通的上班族，由於照片是和王少偉一起拍，讓不少人誤會謝忻所說的男友是王少偉，還疑惑王少偉什麼時候改當上班族，謝忻也在事後緊急澄清，只是覺得照片比較好看，跟王少偉只是好朋友關係。