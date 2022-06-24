大陸人氣歌手張碧晨與華晨宇，去年1月被拍到帶孩子報戶口後，雙雙認了曾交往，兩人在不結婚的情況下共同撫養小孩，在當時引起軒然大波，如今事隔1年多，張碧晨突然遭到大批網友質疑當年是找代孕生下孩子，張碧晨好友曬出當時生產的照片才讓謠言平息，不料有網友發現她左耳失聰似乎和懷孕生子有關係，本尊立刻發文闢謠，表示和懷孕無關。

網傳張碧晨於 2019年2月產子，同年7月她替電影《魔童哪吒》演唱片尾曲，接受宣傳採訪時透露自己左耳聽不見，動完手術已經恢復聽力，不過有網友挖出，張碧晨仍在反覆進行手術治療，但左耳聽力還是沒有完全恢復，今年年初張碧晨參加音樂性節目時，曾在節目中表示：「我耳朵壞了，我不帶耳返我聽不見」，網友根據事情的時間軸推算，張碧晨疑似是懷孕時得了闌尾炎，接著孩子早產，造成了身體上的傷害，還沒恢復好就復出工作，才導致左耳失聰。

話題迅速引起關注，許多網友評論「生個孩子犧牲好大」、「付出這麼多孩子他爸知道嗎」、「好不值得」。上熱搜後，張碧晨火速發文澄清「謝謝大家關心，我這個耳朵是當時用了一個彈簧掏耳勺沒控制好力度捅破了」，澄清並非是懷孕留下的後遺症，「我現在真的過得挺好的，也希望大家都能好好的」