謝忻2019年與人夫阿翔爆出不倫戀，等了3年再度回娘家民視，加入最新台8《市井豪門》班底，第一次挑戰戲劇，飾演雷洪的女兒、一名鋼琴老師。她透露一直沒有規劃往戲劇發展，有戲約感到意外但也開心，「我會把自己準備好，也會想看網友對我表演的反應。」

被問會不會害怕遇到「前男友」阿翔？她大方表示自己很坦然，沒必要觸景傷情：「路過《綜藝大集合》進去打招呼我也OK。」閨蜜小甜甜立刻補槍：「畢竟深愛過。」謝忻秒接：「深愛過的節目啦！」

面對過去的緋聞，她說與其遮遮掩掩，不如直接面對，有機會和阿翔在節目裡玩遊戲嗎？謝忻：「沒什麼好忌諱，一切看民視的安排，我完全沒問題。」小甜甜再度補槍：「節目可以考慮安排他們2人在車內玩遊戲。」

謝忻近年風波不斷，先是未修片的寫真照遭外流赴警局報案，接著應徵去綠島打工卻在Dcard遭網友狂酸，面對種種風波她坦言已看得很開，「每個人都有發洩情緒的方式，把Dcard刪掉不看就好。」

而寫真照一案目前還在偵查中，對此她心態也調整許多，表示改變不了的事情就接受，會不會再考慮出寫真集？她笑答：「現在不要再跟我說寫真了啦！但的確有出書的計畫，希望年底前完成。」