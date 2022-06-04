女星謝忻2019年捲入與「浩角翔起」阿翔不倫風波，重創形象與演藝事業，如今已逐漸重返軌道，稍早她發文透露應徵上綠島打工換宿，但也透露過程中遭酸民冷嘲熱諷，不過附上的照片只見連身泳衣被海水浸濕後成半透明，讓一對傲人上圍直接見客，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

謝忻稍早興奮透露喜訊「這個夏天，我真的要去綠島打工了」，接著表示要到當地民宿當小幫手，回想起一個月前在臉書打工換宿板留上自介，直接表明想尋求打工換宿的機會，沒想到卻被轉發至Dcard，雖然有不少人給予鼓勵，但也不乏酸民冷嘲熱諷，讓她心情低落表示：「不免覺得有些委屈，有些難過，不偷不搶，真心想去打工換宿是做錯什麼了嗎」，但也因此自我打氣，絕對不要被外來的聲音打倒。

謝忻即將到綠島打工換宿。(謝忻臉書)

謝忻表示準備好熱情迎接即將到來的打工換宿，也希望大家有空來綠島玩，接著向所有人喊話：「不管是大大的夢想，還是小小的夢想，只要有夢想就努力去實現吧」，接著應景附上到海邊戲水的照片，只見一雙修長美腿格外吸睛之外，連身泳衣因為被海水浸濕變成半透明，一對傲人北半球直接見客，連胸型都清晰可見，讓所有人看的血脈賁張。

謝忻泳衣被浸濕成半透明狀，一對傲人北半球直接見客。(謝忻臉書)

對此，網友紛紛留言：「綠島超美！能做自己喜歡的事情很棒啊」、「只要是夢想能成真，都是值得高興的事」、「有時間能力時，想做什麼就行動，真的很美好」、「我喜歡妳的個性，勇敢面對自己的人生」、「綠島觀光收入會因此成長」、「無須在乎酸民～人都會改變的！現在的妳很值得我學習」。