女星琳妲除了是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」首位女團員，昨（3）正逢一年一度的端午節，意味著夏天即將到來，她也應景曬出身穿鏤空泳裝的清涼照，辣度破表電暈一票粉絲。

琳妲昨發文寫道：「中午準備立蛋，泳裝真的肉重了」，照片中她身穿黑色泳裝，側邊直接挖空露出火辣S曲線及水蛇腰，並僅用幾條繩子綁在小蠻腰上，似乎稍不注意泳裝就會直接滑落，讓人充滿無限遐想空間，此外，泳裝的斜邊設計不僅露出香肩，也讓半截北半球大方見客，加上擠出一條深邃事業線，讓所有人看的鼻血直流，性感指數破表，短短一天就吸引近2萬人按讚。

網友紛紛留言：「穿這樣立蛋？順便綁肉粽嗎」、「這肉相當可口的感覺」、「我的女神蛋美翻了辣翻了」、「立蛋後，拆粽繩，吃一波」、「立的那個蛋是你嗎」、「氣質美女好可愛，太養眼了」、「太美了受不了啊」、「太辣了吧 ！！！姐姐好性感」、「這是超辣的肉粽裝嗎」、「這套泳裝穿搭很好看」。

琳妲之前找健身教練互動，畫面尺度18禁引起話題，接著又找來4名辣妹合體隨著音樂熱舞，只見眾人隨著節奏扭動身軀，雪白雙球上下晃不停，火辣畫面超級養眼，雖然僅有短短15秒影片，但已經

讓大批網友看了鼻血直流。